- „Dupa cum se știe, la sfarșitul saptamanii trecute am avut doua meciuri de verificare la Turda. Primul joc a fost cu Potaissa, iar in al doilea am jucat contra Timișoarei. Din punctul meu de vedere au fost doua teste reușite, chiar daca in prima zi am pierdut la o diferența de trei goluri…

- Oamenii legii ne informau ca, in 4 iulie, in jurul orei 19.25, pe Bulevardul Muncii din Resita s-a produs un accident rutier in urma caruia un tanar de 17 ani si-a pierdut viata. Adolescentul conducea un motociclu in zona de aprovizionare a unui supermarket, fiind grav ranit, iar ulterior…

- Cu dorința de a ajunge la turneul final, Crișul le-a inregimentat pe: Andreea Nastase (portar venit de la prim-divizionara Minaur Baia Mare), Simina Vezentan (inter – CSU Reșița) și Cornelia Vrabie (inter – CSU Oradea). Alte trei handbaliste, intre care și o sarboaica, sunt in negocieri…

- „S-au prezentat cei 100 de donatori care au solicitat adeverinte pentru obtinerea abonamentelor la festivalul care se va desfasura in perioada 5 – 7 iulie, in Poiana Golului, a spus directorul CTS Resita, medicul Rodica Neaga. Cei care s-au prezentat sa doneze au fost, in general, persoane…

- „Ne dorim sa scoatem la plimbare cu bicicleta doamnele și domnișoarele și care aduce sub același cer albastru bucurie, zambete, flori și multe biciclete. Sunteti invitate sa participați in tinute chic, avand bicicleta accesorizata asa cum doriti. Tema de anul acesta este pastel, prin urmare va recomandam…

- „Reșițenii sunt dornici de fotbal de calitate. Avem cereri pana in acest moment de 1000 de abonamente pentru partidele din viitorul campionat. Pot spune ca aceasta cifra este una remarcabila pentru noi”, a declarat Cristi Bobar, președintele clubului reșițean. Potrivit liderului de…

- Primaria i-a invitat pe oficialii Casei de Pensii la Caransebeș pentru discutarea incheierii unui contract de comodat pentru sediu, iar aceștia, in frunte cu directorul Dorin Braila, s-au intalnit cu viceprimarul Marius Isac pentru a pune la punct detaliile contractului. „In urma discuțiilor,…

- Chiar daca au ocupat doar locul 7 la final, reșițencele profesoarei Moruț au lasat o impresie frumoasa la competiția de saptamana trecuta. Componenta a lotului național, Ioana Danilescu, unul din cei mai de perspectiva pivoți ai Romaniei, a fost desemnata cel mai bun pivot al turneului final,…