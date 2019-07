Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza de proporții la „Insula Iubirii”. La cațiva kilometri departare de Purimuntra, intr-un alt resort, insula a primit, in urma cu 24 de ore, doi oaspeți noi, doua persoane cu o relație de 10 ani, cu profesii respectabile. Bogdan este inginer in robotica și mecatronica, iar Gia ocupa o funcție…

- Insula Iubirii, sezonul 5, episodul 7. Caderi in ispita, scene incendiare, dar și cel mai șocant moment al emisiunii au facut parte din aceasta ediție. Un nou concurent a surprins pe toata lumea, la doar cateva ore dupa ce a ajuns in preajma ispitelor.

- O discutie interesanta ce avea loc intre Denisa si Andi a fost intrerupta de Geanina si, din cand in cand, si de Ionut Gojman. Rivalitatea dintre cele doua concurente a devenit in aceasta seara, mai vizibila ca niciodata!

- Cel de-al doilea episod al emisiunii ”Insula Iubirii”, sezonul cinci, a adus in atenția telespectatorilor un moment exploziv, iar protagonist a fost chiar Adrian, barbatul care a venit in competiție cu iubita lui, pe care marturisea ca vrea sa o ia de soție.

- Cel de-al cincilea sezon al emisiunii Insula Iubirii s-a anunțat exploziv, iar a doua ediție a fost. Dupa ce Adrian a picat in ispita, un alt concurent a fost protagonistul unui moment incendiar.

- In aceasta seara la „Xtra Night Show”, ispita Maria Ilioiu a avut de spus cateva lucruri dure la dresa lui Ionuț Gojman. Focoasa roșcata nu s-a sfiit deloc sa-l ironizeze pe cel care acum joaca rolul de ispita masculina, la „Insula Iubirii”.

- Sezonul 5 din "Insula Iubirii" incepe in aceasta seara, iar Spynews.ro va prezinta imagini in premiera cu Ionut Gojman in rolul de ispita! Fostul concurent si fostul iubit al Mirelei Banias va aparea asa cum nimeni nu si l-a imaginat vreodata!

- Pe 22 aprilie incepe unul dintre cele mai așteptate show-uri de la Antena 1, iar cele șase dintre ispitele sezonului 5 sunt Nicoleta Dragne, Irina Stroia, Mircea, Adrian Savin, Adrian Demetrian si Ionut Gojman. „Nu mi se pare atat de dificil sa fii ispita. Depinde cum te pliezi pe caracterele celorlați.…