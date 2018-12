Stiri pe aceeasi tema

- Stefano Gabbana si Domenico Dolce, cofondatori ai casei de moda italiene Dolce & Gabbana, au prezentat vineri scuze ''chinezilor din intreaga lume'', dupa publicarea unor reclame publicitare si a unor comentarii considerate rasiste in China, relateaza AFP. "Vrem sa le spunem…

- De 5 ani le spune zilnic prietenilor de pe rețelele de socializare: „Și nu uitați sa zambiți!” De 5 ani le spune 20 de bancuri, zilnic. Ca sa le faca zilele mai frumoase. Numele actualului director al Trupei Arcadia, actorul Sebastian Lupu, e sinonim cu faptele bune. E convins ca oamenii fac minuni.…

- Mii de persoane au manifestat luni in Hong Kong pentru apararea libertatilor politice in fosta colonie britanica, in timp ce tot mai multe persoane denunta cresterea influentei Beijingului asupra teritoriului semiautonom, scrie Agerpres. Manifestatia, in ziua sarbatorii nationale a Chinei, intervine…

- Coreea de Nord pune condiții fața de Statele Unite, ca sa se dezarmeze. Astfel, Coreea de Nord nu se va dezarma fara sa aiba incredere in SUA, a afirmat sambata, 29 septembrie, la Organizația Națiunilor Unite (ONU) seful diplomatiei nord-coreene, Ri Yong Ho, potrivit caruia „continuarea sanctiunilor…

- Jucatorul britanic de tenis Andy Murray (nr. 311 mondial) a reusit calificarea in sferturile turneului ATP de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 733.655 dolari, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 6-4, de belgianul David Goffin, favoritul numarul 1 si locul 11 ATP. ''Sunt multumit…