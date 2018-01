De la ASISTAT SOCIAL la un imperiu de 84 de miliarde de dolari!

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica poate fi considerata ziua extremelor pentru temperaturile de pe glob, fiind inregistrata o diferența de peste 100 de grade Celsius intre New York, unde sunt inregistrate unele dintre cele mai scazute temperaturi din istorie și Sydney, unde se apropie de recorduri de caldura. In Statele Unite…

- Creierul din spatele imperiului Starbucks. De la asistat social, la 84 miliarde dolari Multumita lui Howard Schultz, americanii au aflat ce inseamna un latte, iar acestia sunt dispusi sa plateasca 4 dolari pentru aceasta bautura, relateaza Business Insider. Howard Schultz provine dintr-o familie…

- Howard Schultz provine dintr-o familie modesta din Brooklyn, asistata social de catre stat prin oferirea unui adapost, acesta fiind unul din motivele pentru care a adus întotdeauna o nuanța de justiție sociala în felul în care a condus Starbucks. Pentru Schultz, revoluționarea cafelei…

- Howard Schultz provine dintr-o familie modesta din Brooklyn, asistata social de stat prin oferirea unui adapost, acesta fiind unul din motivele pentru care a adus intotdeauna o nuanta de justitie sociala in felul in care a condus Starbucks. Pentru Schultz, revolutionarea cafelei ar putea fi…

- Multumita lui Howard Schultz, americanii au aflat ce inseamna un latte, iar acestia sunt dispusi sa plateasca 4 dolari pentru aceasta bautura, relateaza Business Insider, scrie Mediafax. Povestea impresionanta a lui Howard Schultz, presedinte executiv Starbucks: De la asistat social ...

- Coasta de est a Statelor Unite, cuprinsa de un val de ger polar de aproape doua saptamani, a fost afectata joi de o furtuna hibernala ce a provocat anularea a mii de curse aeriene, inchiderea scolilor si amanarea lucrarilor din aceasta saptamana din Senat, informeaza AFP. Strazile din…

- Un tanar cu probleme psihice a impins pe sinele metroului un batran, acesta pierzandu-si viata in urma unui stop cardiac.Incidentul s-a produs in stația de metrou Jay St. / Metro Tech din Brooklyn, New York.

- Stare de urgența la metrou dupa ce un barbat a fost impins pe șinele metroului. Intreg episodul s-a petrecut ieri dimineața in celebrul cartier Brooklyn din New York. Autorul este un adolescent, care in prima faza l-a lovit pe barbatul ucis dupa care l-a aruncat pe șine. Culmea, victima, Jacinto Suarez,…

- Jose Maria Marin, fost presedinte al Federatiei Braziliene de Fotbal, si Juan Angel Napout, fost presedinte al federatiei din Paraguay si al confederatiei sud-americane, Conmebol, au fost gasiti vinovati de coruptie de juriul unui tribunal din New York, in dosarul FIFAGate, in care primele arestari…

- Ziua Internationala a Migrantilor este marcata anual la 18 decembrie, potrivit http://www.un.org, preluat de Agerpres. Aceasta zi a fost instituita de Adunarea Generala a Natiunilor Unite prin Rezolutia 55/93 din 4 decembrie 2000, la recomandarea Consiliului Economic si Social prin decizia 2000/288…

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa identifice familia lui Akayed Ullah, tanarul care a incercat sa comita un atentat in New York, relateaza Reuters. Acesta a mers la o autogara din apropiere de Times Square, unde a detonat un dispozitiv exploziv legat de el. Trei oameni au fost raniți in deflagrație.…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene s-a autosesizat privind explozia din terminalul de autobuze din New York, Statele Unite ale Americii, soldata cu mai multi raniti, noteaza NOI.md. Ambasada Republicii Moldova la Washington este in contact permanent cu autoritațile americane pentru…

- Ultimul sezon al serialului „House of Cards” se va concentra pe personajul interpretat de Robin Wright, prima femeie presedinte din Statele Unite ale Americii in acest show, iar productia va incepe in 2018, dupa incheierea colaborarii cu actorul Kevin Spacey, a anuntat Netflix, informeaza Reuters,…

- La doar cateva zile dupa ce s-a intors din vacanta exotica petrecuta in Bali, Laura Vass a facut public un mesaj. Imediat ce l-au citit, fanii s-au bucurat enorm pentru vedeta si i-au facut o multime de complimente.

- Luis Fonsi a revenit cu o alta colaborare, la fel de plina de savoare si culoare, alaturi de Demi Lovato. “Echame La Culpa” se numeste single-ul ce este lansat dupa ce Fonsi a cucerit topurile cu feat-ul cu Daddy Yankee. Ritmuri cu influente din Caraibe si pop modern, piesa “Echame La Culpa” imbina…

- Deputatul PD, Dumitru Diacov, susține ca fotografia, in care apare alaturi de președintele PCRM, Vladimir Voronin, pe litoralul oceanului Atlantic din Statele Unite ale Americii a fost facuta in timp ce se aflau intr-o delegație la Summit-ul Mileniului de la New York din septembrie 2000. Despre aceasta,…

- Aseara, frumoasele din familia Hadid au uimit publicul la o gala din Brooklyn, New York, in cadrul careia Gigi Hadid a primit premiul Supernova. Așa ca la eveniment, modelul a primit susținerea familiei, mai exact, alaturi de ea au fost sora mai mica, Bella, mama sa, Yolanda, dar și fratele in varsta…

- Desi compania Starbuck sustine ca produsele ofera acelasi gust si aceeasi aroma intensa a cafelei, indiferent de locatia in care alegi sa o comanzi, preturile difera de la tara la tara, potrivit Business Insider. In Romania, pretul unui Caffe Latte este de 15 lei. Prin comparatie,…

- Nascut in Finlanda pe 8 iulie 1946, Glan s-a mutat in Toronto si, in 1965 canta in trupa Rogues, care si-a schimbat apoi numele in Mandala. Lou Reed l-a angajat, impreuna cu basistul Prakash John, pentru a canta, in 1973, la un concert organizat de Howard Stern la Academia de Muzica din New…

- Constantin Botezat, un tanar artist din Chișinau, și-a vernisat propria expoziție „Reflections of the world” la Staten Island Creative Gallery, din New York. Aceasta este a cincea expoziție organizata de catre Constantin Botezat in Statele Unite ale Americii. Expoziția „Reflections of the world” a fost…

- Colonelul [1] -marxist Edward Mandel House, „eminența cenușie” care a facut posibila reintoarcerea lui Troțki in Rusia (din S.U.A.), scrisese, inca din 1912, un roman profetic [2] in care personajul principal, Philip Dru, incearca sa instaureze, in lume, „socialismul așa cum l-a visat Karl Marx” [3]…

- Presedintele PNL si alti membri ai conducerii formatiunii liberale vor face, în perioada 10-19 noiembrie, o vizita în SUA, urmând sa aiba întâlniri cu membri ai Congresului si Senatului, cu înalti oficiali ai Departamentului de Stat, cu reprezentanti ai think tank-urilor,…

- "Reprezentantii PNL vor vizita Washington, Maryland, Philadelphia, New York si Atlanta, unde vor avea intalniri cu membri ai Congresului si Senatului Statelor Unite ale Americii, inalti oficiali ai Departamentului de Stat al SUA, reprezentanti ai think tank-urilor, mediului de afaceri si ai comunitatii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si alti membri ai conducerii formatiunii liberale vor face, in perioada 10-19 noiembrie, o vizita in SUA, urmand sa aiba intalniri cu membri ai Congresului si Senatului, cu inalti oficiali ai Departamentului de Stat, cu reprezentanti ai think tank-urilor, mediului de…

- Autorul masacrului din New York si-a planuit un an atacul. A marturisit în fata judecatorilor, ca are un singur regret: ca nu a facut mai multe victime. Planuia sa ajunga si pe podul Brooklyn.

- Maestrul Nicolae Botgros și Orchestra „Lautarii” din Chișinau, alaturi de satmareanca Georgiana Marina, indragitul artist de muzica populara Ionuț Dolanescu, Ana Dabija și Cristina Pintilie din Republica Moldova au participat in perioada 15 octombrie- 29 octombrie, intr-un turneu in Statele Unite ale…

- Autorul masacrului din New York si-a planuit un an atacul. A marturisit în fata judecatorilor, ca are un singur regret: ca nu a facut mai multe victime. Planuia sa ajunga si pe podul Brooklyn. Donald Trump a cerut, pe twitter, pedeapsa cu moartea pentru tânarul de 29 de ani din…

- Sase oameni au murit pe loc dupa ce a dat cu masina peste ei, inca doi au decedat la spital, 12 sunt raniti. Sayfullo Saipov le-a vorbit procurorilor deschis si nu i-a pasat ca se autoincrimineaza. In sala de judecata, Sayfullo Saipov a aparut in scaun cu rotile, incatusat la maini si la picioare.…

- Președintele Statelor Unite ale Americii cere pedeapsa capitala pentru teroristul responsabil de atentatul de la New York, soldat cu moartea a 8 persoane."Teroristul din NYC s-a declarat multumit si a cerut ca drapelul Statului Islamic sa fie agatat în camera sa de spital. El…

- Plangerea inregistrata și publicata miercuri de Parchet menționeaza doua capete de acuzare: sprijin pentru o organizație terorista straina și violența și distrugere de vehicule, delicte pentru care risca inchisoarea pe viața. De altfel, procurorul din Manhattan, Joon Kim, a evocat o procedura care…

- Autorul atentatului cu furgoneta de marti din New York, soldat cu 8 morti si 11 raniti, avea legaturi cu gruparea jihadista Statul Islamic (IS) si s-a radicalizat in Statele Unite ale Americii, a declarat miercuri guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, la postul de televiziune CNN, preluat…

- Autorul atentatului cu furgoneta de marți din New York, soldat cu 8 morți și 11 raniți, avea legaturi cu gruparea jihadista Statul Islamic (IS) și s-a radicalizat in Statele Unite ale Americii, a declarat miercuri guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, la postul de televiziune CNN, preluat…

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat ferm, miercuri, atacul terorist de la New York și a subliniat ca Romania este deplin solidara cu Statele Unite ale Americii. "Doresc sa transmit, în numele României și al poporului român, condamnarea ferma a atacului…

- Autorul atentatului cu furgoneta de marți din New York, soldat cu 8 morți și 11 raniți, avea legaturi cu gruparea jihadista Statul Islamic (IS) și s-a radicalizat in Statele Unite ale Americii, a declarat miercuri guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, la postul de televiziune CNN, preluat…

- Premierul Pavel Filip a transmis un mesaj de condoleante Președintelui Statelor Unite ale Americii și poporului american, in legatura cu atentatul de ieri din orașul New York, care s-a soldat cu opt morți. „In aceste momente de grea incercare exprim solidaritatea deplina a Republicii Moldova cu cetatenii…

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat ferm, miercuri, atacul terorist de la New York și a subliniat ca Romania este deplin solidara cu Statele Unite ale Americii. "Doresc sa transmit, în numele României și al poporului român, condamnarea ferma a atacului terorist…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare pentru mai multe fapte, intre care conspiratie impotriva SUA si spalare de bani, a cheltuit in doi ani aproape 1 milion de dolari pe opt covoare si alte peste 1,3 milioane de dolari pe haine, achizitionate din magazine…

- Cel putin patru persoane au fost ucise intr-un atac armat produs marti dupa-amiaza in apropierea unui liceu din zona Manhattan, in orasul american New York, potrivit unor surse citate de presa locala. Martorii spune ca doua camionete au intrat in coliziune, iar unul dintre soferi a coborat si a deschis…

- Documentul emis vineri și facut public luni de justiția federala scoate la iveala traiul luxos al lobbyistului de 68 de ani, care deține case intre altele in Manhattan, Brooklyn și Arlington, Virginia. Potrivit procurorilor, exista dovezi ca Manafort a cumparat un apartament intr-un bloc vechi reabilitat…

- Jenet Jackson, mezina celebrei familii de artiști americani, s-a intors dupa 43 de ani la casa in care s-a nascut și unde și-a petrecut primii ani de viața alaturi de Michel Jackson și ceilalți șase frați ai sai, scrie People. Jenet alaturi de fratele ei Randy Jackson s-au intors zilele trecute in orașul…

- Un uzbec acuzat ca a ajutat material organizația Stat Islamic (SI) și ca a amenințat cu uciderea președintelui american de la acel moment, Barack Obama, a fost condamnat vineri la 15 ani de inchisoare, a indicat procurorul federal din Brooklyn, preluat de AFP. Abdurasul Juraboev, 27 de ani,…

- Barul poate fi inchiriat cu totul pentru un pret de circa 100-120 de dolari pe persoana, pentru o ora. N.D.Austin, detinatorul barului, a pus bazele acestui concept dupa ce l-a ajutat pe un prieten sa se impace cu sotia, creand o atmosfera perfecta, intr-un spatiu intim, in care puteau petrece timp…

- Cele noua scrisori complete, trimise de tanarul Obama prietenei sale de atunci, Alexandra McNear, fac parte acum din colecția Bibliotecii de manuscrise, arhive și carți rare Stuart A. Rose (Stuart A. Rose Manuscript, Archives and Rare Book Library) a Universitații Emory din orașul Atlanta, statul…

- Cele noua scrisori complete, trimise de tanarul Obama prietenei sale de atunci, Alexandra McNear, fac parte acum din colecția Bibliotecii de manuscrise, arhive și carți rare Stuart A. Rose (Stuart A. Rose Manuscript, Archives and Rare Book Library) a Universitații Emory din orașul Atlanta, statul…

- In deschiderea concertului din aceasta seara, melomanilor oradeni care vor fi prezenți la Filarmonica li se propune spre auditie o bijuterie muzicala a romantismului timpuriu german. Astfel, in deschidere va fi uvertura ultimei opere a lui Carl Maria von Weber – „Oberon”. Cea de-a doua…

- George Pomuț s-a nascut in anul 1818, in Imperiul Austriac, in orașul Jula, azi Gyula din Ungaria. Tatal sau era fierar, insa unul instarit. George Pomuț a fost trimis la studii la Academia Militara din Viena, iar apoi a fost trimis la cea din Saint-Etienne, din Franța. A fost o perioada ofițer austriac,…

- Gabriela și Mihaela Modorcea, gemenele Indiggo, traiesc experiențe noi in America, acolo unde sunt stabilite de ceva vreme. Gemenele de la Indiggo, Gabriela și Mihaela Modorcea, au incercat din rasputeri sa-și faca o cariera in țara, dar nu au reușit sa se impuna pe piața muzicala din Romania. Astfel,…

- Ajuns pe Wall Street, in New York, a fost intrebat daca ar putea vreodata Antibiotice Iasi sa vanda produse pe piata din SUA. "Fiind in mijlocul Americii, era greu sa spun nu si am spus ca da, voi vinde nistatina. Cu acest produs incercam atunci sa ne individualizam si aveam in plan investitii…