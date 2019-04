Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne Carmen Dan reacționeaza in scandalul legat de lucrarile de doctorat de la Academia de Poliție, in contextul in care lucrarea șefului DGA, Catalin Ionița, a fost stabilita ca nefiind plagiat, iar un ofițer al academiei este suspectat de agresarea jurnalistei Emilia Șercan. Vreți…

- Avand in vedere recentele discuții din spațiul public privind Direcția Generala Anticorupție (DGA), in cursul zilei de miercuri, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a avut o intalnire, la sediul DGA, cu factori de comanda, dar și cu personalul de execuție prezent in unitate, ocazie cu care a transmis…

- Este razboi total in interiorul Ministerului Afacerilor Interne! Șeful Directiei Generale Anticoruptie (DGA), Catalin Ionița, se razboiește in declarații cu ministrul Carmen Dan. Bugetul.ro va dezvaluie astazi ce avere are Catalin Ionița, șeful DGA. La sfarșitul lunii martie a.c., jurnaliștii din Romania…

- Ministrul de interne Carmen Dan s-a intalnit, marți, la sediul ministerului, cu veteranii de razboi ai tsructurilor de ordine publica. Ministrul le-a mulțumit veteranilor și le-a transmis un mesaj de respect, dar a ținut sa faca o referire discreta la scandalul din aceste zile provocat de șeful DGA,…

- Conferința de presa incendiara la Agenția Nationala pentru Resurse Minerale. S-au lansat acuzații grave de tradare la adresa fostului premier Mihai Tudose. „Una dintre principalele atribuții ale ANRM (Agentia Nationala pentru Resurse Minerale) este de a stabili cuantumul prețului de referința pentru…

- Procesul Kovesi vs. Romania merge mai departe la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO). Plangerea a fost depusa pe 28 decembrie, Kovesi denuntand faptul ca nu ar fi beneficiat de dreptul de aparare in tara, ca urmare a demiterii din functia de la DNA. Pe data de 30 ianuarie a fost comunicat cazul…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a reactionat, vineri, intr-o conferinta de presa tinuta la Cluj-Napoca, la anuntul presedintelui Iohannis ca sesizeaza la CCR bugetul pe 2019, afirmand ca legea nu are cum sa fie neconstitutionala, dar ca seful statului asa a ales sa faca politica. ”Este dreptul…

- Cați dintre noi traiesc aceasta simțire spirituala, de a crede cu adevarat ca prezența morții in fața ochilor lui, este de fapt, intalnirea și plecarea in brațele lui Hristos! Și sa zica, așa cum ziceau sfinții pustiei, Sisoie cel Mare, Antonie și Macarie: ” Iți mulțumesc Parinte Sfinte, ca ai primit…