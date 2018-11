Stiri pe aceeasi tema

- In octombrie 2008 in nicio zona din Bucuresti nu se mai vindeau apartamente vechi cu trei camere sub 100.000 de euro. Cele mai ieftine erau in zona 1 Decembrie, 100.000 de euro, iar cele mai scumpe la Unirii, 217.000 de euro.

- Conform estimarilor organizatorilor, ieri, pana la miezul noptii, se inchinasera la moastele Sfintei Parascheva aproximativ 20.000 de persoane, insa erau asteptati credinciosi si pe parcursul noptii, pana dimineata. Oficialii spun ca acest lucru se datoreaza faptului ca au venit in numar mare iesenii,…

- Gabi Tamaș nu mai jucase pentru naționala Romaniei din preliminariile pentru EURO 2016 intr-un meci disputat in Irlanda de Nord, la data de 13 iunie 2015, scor 0-0. Fundașul central in varsta de 34 de ani a revenit printre "tricolori" la partida caștigata in Lituania, scor 2-1, in Liga Națiunilor,…

- Un fragment din emisiunea „In gura presei“ in care Mircea Badea (44 de ani), unul dintre cei mai infocati sustinatori ai familiei traditionale, da ca „sigur, sigur, sigur“ cvorumul s-a raspandit pe Facebook dupa esecul referendumului. De asemenea, vedeta postului Antena 3 a avut cateva reactii si dupa…

- „Bagați cultura-n duba” este un ordin celebru dat de un jandarm in timpul protestelor din 2012 și care uneori pare ca reflecta o realitate cruda despre situația culturii din Romania la ora actuala. Statist...

- Fostul atlet Michael Johnson, cvadruplu campion olimpic, a anuntat ca se recupereaza dupa ce a suferit un atac ischemic tranzitoriu, accident neurologic cu durata mai mica de 24 de ore, numit uneori si “mini-accident vascular cerebral”.“Saptamana trecuta, surprinzator, am suferit un atac ischemic tranzitoriu…

- Nationala de juniori a pierdut cu 29-28 in fata Norvegiei, la Campionatul European din Croatia, astfel ca a ratat calificarea in turneul 1-8. Baietii condusi de Jordi Giralt au avut mai bine de 50 de minute calificarea in mana, dar au cedat pe final.