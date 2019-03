De la afacere in turism la love-brand romanesc prin marketing digital

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a decis sa inchida pagina de pe rețeaua de socializare și profilul de Instagram ale lui Tommy Robinson, un politician de extrema dreapta care a "incalcat in mod repetat" regulile, postand mesaje de ura. "Pagina de Facebook a lui Tommy Robinson a incalcat in mod repetat aceste reguli, prin postari…

- Chiar daca rețeaua Facebook scade din popularitate in randul tinerilor, “sora” lui mai mica, Instagram, ia avand și intr-o perioada scurta de timp va depași numarul de utilizatori ai Facebook. La ora actuala, Instagram a depașit 1 miliard de utilizatori activi in fiecare luna, iar 500.000 dintre ei…

- Chiar daca rețeaua Facebook scade din popularitate in randul tinerilor, “sora” lui mai mica, Instagram, ia avand și intr-o perioada scurta de timp va depași numarul de utilizatori ai Facebook. La ora actuala, Instagram a depașit 1 miliard de utilizatori activi in fiecare luna, iar 500.000 dintre ei…

- Cu toate ca fenomenul Facebook scade in popularitate in detrimentul surorii lui mai mici Instagram, fenomenul Selfie crește exponențial și nu da semne ca ar scadea in intensitate. Conform Infogram, peste 1 milioane de fotografii de tip selfie sunt incarcate zilnic in Social Media, cei mai mulți avand…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a inchis vineri contul personal de Facebook, dar le-a promis fanilor sai ca raman si alte modalitati online de a-i urmari activitatea, transmite dpa. 'Stiti ca nu mai sunt sefa CDU (Uniunea Crestin-Democrata - n.red.) si, de aceea, imi inchid pagina…

- Numarul utilizatorilor din Romania ai retelei de socializare Facebook a ajuns, in ianuarie, la 9,8 milioane, in timp ce totalul celor care au un cont Instagram se ridica la aproximativ 700.000, conform datelor centralizate de catre ZeList, serviciul de monitorizare si analiza a social media si presei…

- Caravana Coca-Cola ajuns astazi, 19 decembrie 2018, la Alba Iulia, dupa mai bine de 15 ani, intr-un an de sarbatoare pentru orașul nostru. In zilele de 19 și 20 decembrie, Moș Craciun va fi prezent in Piața Cetații cu multe surprize pentru cei mici și nu numai. In 19-20 decembrie 2018, caravana Coca-Cola…

- Photo Booth-ul nu mai e de mult timp o noutate la petrecerile firmei, iar faptul ca acest mod de distractie este mai mult decat un trend a facut ca afacerile cu cabine foto sa inoveze si sa vina cu solutii din ce in ce mai interactive pentru clientii lor. Am stat de vorba cu cei de la Photosnacks…