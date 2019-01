De la 64 de kilograme, a ajuns la 55 fara efort si fara sa apeleze la medici esteticieni. Andreea Esca a renuntat la un aliment si a slabit 9 kilograme: “Singura mea regula…”

Stiri pe aceeasi tema

- Nu sunt puține lucrurile pe care oamenii au jurat sa le lase in urma in 2018: locuri de munca proaste, relații proaste, obiceiuri proaste. Dar este posibil sa incepeți anul 2019 cu ceva ce nu ați intenționat: cateva kilograme in plus. In topul dorințelor de Anul Nou s-a clasat și in acest an, pierderea…

- S-a chinuit mai multi ani sa aiba un copil, dar kilogramele in plus i-au facut dorinta greu de indeplinit. Dupa ce a slabit 25 de kilograme, o tanara profesoara spera sa ramana insarcinata cu ajutorul fertilizarii in vitro.

- Afacerile lui Carmen Bruma infloresc dupa Sarbatorile de iarna. Programele sale de slabit și tonifiere sunt la mare cautare in ianuarie și februarie, doamnele și domnișoarele care au abuzat de sarmale și cozonaci apeland la ea ca sa-și recapete silueta. Pentru Carmen Bruma, inceputul anului este extrem…

- La doua luni dupa ce a facut 3 stopuri cardiace, Florin Busuioc a revenit la PRO TV! Vedeta a prezentat, joi seara, pentru prima data in acest an, rubrica Meteo.Oana Andoni, prezentatoarea Știrilor PRO TV, a anunțat revenirea lui Busuioc. „Am o surpriza pentru voi. S-a intors la treaba. Ne-a…

- O tanara in varsta de 21 de ani s-a luptat ani de zile cu kilogramele in plus, iar intr-o zi, cand depresia si anxietatea o copleseau, a decis ca a venit momentul pentru o schimbare. Astfel, tanara a decis sa slabeasca.

- Monica Anghel s-a chinuit ani buni sa ajunga la o silueta, iar acum, in sfarsit, a ajuns sa aiba kilogramele pe care si le-a dorit mereu. Cu o dieta echilibrata si sport, artista a reusit sa slabeasca aproape 30 de kilograme, insa acum se confrunta cu o alta problema.

- Kilogramele în plus reprezinta o problema medicala tot mai des întâlnita în zilele noastre. Tot mai mulți oameni sufera de obezitate, din cauza alimentației defectuoase și a lipsei activitaților fizice.

- Putina lume isi aminteste faptul ca in urma cu cativa ani avea multe kilograme in plus, scrie wowbiz.ro. A marturisit insa chiar el, recent, intr-un interviu acordat revistei Life, in care a precizat ca de cand a decis sa-si schimbe viata, nici nu a mai baut. "Acum vreo patru ani, cand mi-am dat…