Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se racește drastic in urmatoarele ore, iar in mai multe județe din țara se vor semnala ploi torențiale și intensificari ale vantului, potrivit estimarilor facute de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Vesti bune de la meteorologi pentru sfarsitul lunii septembrie, dar si inceptul lui octombrie. De maine, se incalzeste in toata tara, urmand ca in ultima zi a lunii sa se inregistreze 32 de grade Celsius. Valorile din termometre sunt in crestere in majoritatea zonelor tarii, unde se inregistreaza valori…

- Meteo Romania pe regiuni. Toamna isi intra tot mai mult in drepturi si aduce temperaturi minime in scadere, in schimb maximele termice se vor situa in jurul valorilor normale. Vremea in intervalul 9-15 septembrie.

- Vremea va fi deosebit de calda in acest weekend, in majoritatea regiunilor din țara. Meteorologii anunța canicula, cu temperaturi maxime de 35- 37 de grade Celsius, vineri și sambata pe arii restranse in sud, iar duminica in toate zonele de campie și podiș. In cursul zilelor de vineri, sambata și duminica…

- Vin ploile. Meteorologii anunța precipitații cu descarcari electrice in toata țara incepand de astazi pana luni. Dupa doua zile de pauza, ploile revin in nordul țarii joi și vineri.

- Astazi, in tara cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca meteorologii anunta 26 de grade Celsius, iar la Balți cu un grad mai mult. La Orhei se vor inregistra 28 de grade, iar la Tiraspol 29. La Leova vor fi 30 de grade. La Comrat si Cahul maxima va ajunge la 31 de grade Celsius.

- "Este fara precedent din punct de vedere statistic, este unul dintre sutele si sutele de recorduri doborate de incalzirea globala", a precizat pentru AFP Armel Castellan, meteorolog in cadrul Ministerului canadian al Mediului. Alert este o baza militara permanenta stabilita pe paralela 82, care serveste…

- Vremea ramane instabila, deși se mai incalzește ușor. In prima parte a saptamanii vor continua ploile, dar se mai incalzește puțin. Totuși, maximele nu vor depași 26 de grade Celsius. Spre sfarșitul saptamanii se incalzește semnificativ, iar pana duminica temperaturile vor ajunge pana la 30 de grade…