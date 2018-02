De la 1 martie, medicii si asistentele vor avea salarii "aproape europene": Cine pierde, cine castiga si de unde bani?

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi seara, la Antena 3, ca situatia celor trei spitale regionale care ar trebui construite, din fonduri europene, la Cluj, Craiova si Iasi nu este una „pe care ne-am fi dorit-o” si se cauta solutii si vinovatii pentru intarzieri, explicand ca pentru unul dintre spitale…

- Discounterul german Lidl, care a cucerit in sase ani comertul alimentar local, majoreaza salariile celor peste 5.500 de angajati de la 1 martie, astfel ca un vanzator va castiga minimum 3.061 de lei brut (1.800 lei net), iar un comisionar va ajunge la 3.301 lei brut, informeaza Ziarul Financiar in ediția…

- Intr-un moment cand Unirea Alba Iulia cauta cu disperare un atacant (a se citi S. Mureșan – Industria Galda, Cl. Oara – Performanța Ighiu sau M. Coman – CFR Cluj II, mutari ce au cazut), divizionara terța iși pierde golgheterul turului, pe atacantul Daniel Lasconi, fotbalist ce a intrat in ultimele…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, i-a pus gand rau unei categorii de pensionari, care nu va mai beneficia de majorari. Totodata, Vasilescu a mai precizat, duminica seara, ca ar trebui scoși din randul pensionarilor cei care nu o vechime mica in munca.

- Ordonanta de Urgenta prin care Ministerul Finantelor incearca sa „dreaga” pierderea cauzata de mutarea contributiilor angajatilor scutiti de impozit pare a aduce cu ea niste „provocari” din punct de vedere al implementarii, arata intr-o analiza Claudia Sofianu, partener EY Romania.

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, ieri, intr-un comunicat, ca descurajeaza orice fel de implicare a institutiilor de credit in legatura cu monedele virtuale. Si principalele banci din sistem au descurajat tranzactiile cu criptomonede.

- O parte din bugetari vor avea salarii duble incepand din acest an, in timp ce alte categorii se vor trezi cu diminuari semnificative ale veniturilor. Astfel, medicii si profesori vor fi cei mai...

- Aplicarea cumulata a legii salarizarii si transferul contributiilor la stat va conduce la o scadere a salariilor pentru 4% dintre angajații bugetari, ceea ce inseamna aproximativ 40.000 de persoane, anunta Lia Olguța Vasilescu la Romania TV. Potrivit unor grile de salarizare obtinute de ECONOMICA.NET,…

- Prezenta la Gala Trofeelor Alexandrion, Eliza Samara, campioana europeana la tenis de masa, i-a lansat o provocare Simonei Halep, numarul 2 WTA. Simona Halep caștigatoarea celei de-a treia ediții a Trofeelor Alexadrion, a fost provocata la un meci inedit. "Probabil aș face, nu neaparat un pariu, ci…

- Catalin, un tanar de 18 ani din Buzau, si-a gasit sfarsitul in urma unei supradoze de etnobotanice. Elev la Colegiul Economic din oras, tanarul a ajuns la spital dupa ce a consumat mai mult decat o doza pe care o considera normala.

- CURS VALUTAR BNR 18 IANUARIE 2018. Miercuri, euro a scazut la nivelul de 4,6573 lei, pe fondul reducerii tensiunilor politice. Joi, leul s-a apreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum coroana ceha si zlotul polonez, s-au depreciat in raport…

- Sa faci o schimbare radicala in ceea ce priveste stilul de viata este extrem de dificil. Fie ca este vorba de a renunta la fumat sau de a manca sanatos, este greu sa sa te motivezi sa faci aceste schimbari. Uneori, oamenii pot fi impinsi sa apeleze la aceste fapte din cauza starii de sanatate si riscului…

- Aproximativ 210.000 de romani sunt obligati sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) formularul 600, un document prin care acestia trebuie sa arate ce venituri au obtinut in 2017 sau cred ca vor obtine anul acesta pe langa salarii, astfel incat Fiscul sa le calculeze ce contributii…

- Marea impacare din showbiz dintre Florin Salam si Roxana Dobre nu a fost atat de usora pe cat pare. Si asta pentru ca, totul a culminat cu un scandal monstru in urma caruia manelistul si-a pus toata familia in cap.

- De miercuri, 3 ianuarie, medicii de familie nu mai acorda servicii medicale decontate de casele de asigurari, respectiv rețete, bilete de trimitere, concedii medicale pana cand solicitarile lor vor fi luate in seama de autoritați. Medicii spun ca finanțarea asistenței medicale primare a fost tratata…

- "Din pacate, nu avem motive sa renuntam protest. Vom continua sa consultam oamenii pro bono, cei mai multi dintre noi, insa ceilalti vor incasa consultatiile. Nu vom mai da trimiteri si retete compensate, asta este obligatia Casei de Asigurari. Nu stim cat vom continua acest protest, pentru ca nu depinde…

- Astfel, pe rețeaua de socializare Facebook, Monica Pop a transmis ca un medic șef UPU – Spitalul de Urgențe Oftalmologice, a fost internat cu rujeola la Spitalul Matei Balș. Cad și medicii, spune Monica Pop. „Speram ca boala sa nu apara și la ceilalți salariați expuși: medici, asistente, infirmiere,…

- Anul Marii Reconcilieri. Așa ar putea fi descris 2017 in politica buzoiana, dupa ce apele s-au liniștit in principalul partid de guvernamant, iar actorii politici care decid soarta județului au ințeles miza prezenței lor in funcțiile cheie ale aparatului de stat. Spre [...] citește mai mult Post-ul…

- Medicii de familie au anuntat ca vor continua protestele și nu vor mai acorda servicii medicale decontate de CNAS incepand cu data de 3 ianuarie. Specialiștii din sanatate spun ca protestele nu se vor opri pana cand nu le sunt rezolvate revendicarile. Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF)…

- Ministrul Sanatatii, Florin Bodog, s-a intalnit, joi, cu reprezentantii tinerilor medici care au obtinut punctaj de promovare la concursurile de rezidentiat din anii 2015-2017, dar nu au inca loc sau post, el sustinand ca a cerut sprijin Colegiului Medicilor pentru imbunatatirea cadrului legal astfel…

- Deputatul Vass Levente, membru in Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor, a declarat miercuri, intr-o intalnire cu presa, la Targu Mures, ca medicii de familie au dreptate sa se revolte, insa nu trebuie sa foloseasca pacientul pentru a-si castiga drepturile in fata Ministerului Sanatatii si a…

- O femeie în vârsta de 74 de ani din Rusia a ajuns de urgența la spital cu febra și dureri. Medicii i-au facut o radiografie și au fost șocați sa descopere cauza durerilor. Femeia avea peste 150 de obiecte metalice în corp, dupa ce le-a înghițit crezând…

- Medicii de familie din Neamț sunt in discuții daca sa mai consulte gratuit sau daca sa afișeze tarifele pentru serviciile medicale de la 3 ianuarie 2018. Nemulțumirea lor ține de ignorarea de catre decidenți a solicitarilor pe care ei le tot discuta cu Guvernul, cu Casa Naționala de Sanatatate și cu…

- Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate…

- Medicii de familie anunța Apocalipsa la inceputul anului 2018. Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018.

- Medicii și asistenții Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon“ Focșani au fost colindați cu ocazia Sarbatorii Sfinte a Nașterii Domnului. Concertul de colinde a fost susținut de Corul Pastorala, in incinta clubului spitalului, luni, cu incepere de la ora…

- Datele furnizate de Comisia europeana: intre 2005 si 2015 rezulta ca au fost expatriati 10.104 medici. Cei mai multi in Marea Britanie, cu 33%, urmata de Elvetia cu 26%. In ultimul deceniu, din 100 de doctori europeni care si-au parasit tara de origine, nu mai putin de 52% sunt italieni. A doua tara…

- Tragedie, sambata dimineata, intr-o familie din municipiul Campina. Un tanar in varsta de 33 de ani a fost gasit decedat intr-o padure situata la iesire din oras. Victima se certase cu rudele sale si amenintase ca are intentii sinucigase, scrie adevarul.ro.

- Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț a hotarat astazi, 14 decembrie, sa constituie o comisie de disciplina in cazul decesului Geaninei Sechel. „In Comisia de disciplina sunt desemnați medici de la secțiile in care a fost internata pacienta – doamna doctor Alina Denciu…

- Anunțul a fost facut in urma unei runde dediscuții cu reprezentanții Casei de asigurari, medici ide familie fiind nemulțumiți ca rezolvarea revendicarilor lor nu se regasește in cotnractul cadru pe care trebuie sa il semnezep enteu anul viitor. Dupa protestele de la jumatatea lunii trecute, in urma…

- Datorita celor peste 100 de compusi ortomoleculari nutritional -activi existenti în grâul verde încoltit, acesta este considerat "alimentul perfect din punct de vedere micronutritional".

- Peste 1500 de copii din capitala, dintre care aproape 80 la suta prescolari, au ajuns la medic cu viroze pe parcursul saptamânii trecute. Anunțul a fost facut de șeful Direcției Sanatate din cadrul Primariei Chișinau, Mihai Moldovanu, dupa ședința saptamânala de astazi a serviciilor…

- Moartea Anei Geanina Sechel a determinat conducerea Spitalului Județean de Urgența (SJU) Neamț sa ia cateva masuri de natura administrativ- profesionala. In primul rand, pe secția obstetrica-ginecologie și, afirma managerul interimar al spitalului, nu numai. „Fiecare gravida va fi examinata – obligatoriu…

- Medicii sunt in continuare ''extrem de rezervati'' privind starea de sanatate a politistului atacat cu o sabie in timpul unei perchezitii domiciliare la Radauti, a afirmat, miercuri, Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul de Neurochirurgie ''Nicolae Oblu'' din Iasi. 'Pacientul a petrecut. Este…

- Senatul SUA a aprobat sambata o masiva reforma fiscala, ceea ce inseamna ca republicanii si Donald Trump sunt mult mai aproape de scopul lor, acela de a reduce taxele pentru companii si pentru cei cu venituri mari, in conditiile in care efectele asupra americanilor de rand vor fi si bune si rele, sustin…

- Ionela Irimia s-a internat prima data la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie ”Cuza Voda” din Iasi la inceputul lunii noiembrie, cand stia ca a venit momentul sa nasca. Femeia declara ca medicii i-au spus ca nu este pregatita sa nasca, ca sarcina este bine si sa se intoarca la spital doar…

- Doi copii romani au fost abandonați de parinți intr-o parcare din Borgo San Giacomo, langa Bresciano, iar cazul a șocat Italia, relateaza stiridiaspora.com. Medicii au gasit in sangele baiețelului de 8 luni și a surorii sale de doi ani, urme de cocaina. Specialiștii sunt de parere ca cel mic a inhalat…

- BERBEC Luna decembrie e un nou inceput pentru tine pe plan profesional, dar si financiar. Se anunta vesti bune pentru tine pentru ca, in sfarsit, munca de pana acum cunoaste rezultatele dorite. Ai energie si mai mult spor de munca, iar asta iti va aduce multe beneficii. Cu toate ca si cheltuielile…

- Ministrul Florian Bodog spune ca astazi a semnat contractul pentru achiziționarea unui milion de doze de vaccin și a transmis furnizorului necesarul de doze ce trebuie sa ajunga la fiecare direcție de sanatate publica. La o luna dupa ce au fost primite primele 19.000 de doze de vaccin gripal pentru…

- Tot mai multi medici, proaspat iesiti din facultate, decid sa mearga sa profeseze in strainatate, acolo unde sunt platiti mult mai bine decat in Romania. Autoritatile au decis sa schimbe cumva aceasta situatie.

- Un indian a reușit sa-i suprinda pe doctori. Acesta a mers la spital acuzand dureri de stomac, insa un control a scos la iveala ca acesta sufera de o boala psihica, din cauza careia are un obicei extrem de bizar: sa manance obiecte de metal. Medicii indieni au fost surprinși de ce au descoperit in stomacul…

- Consilierii locali vor discuta si vota în sedinta extraordinara de marti un proiect de hotarâre privind cedarea cu titlu gratuit a unui imobil proprietatea municipiului Cluj-Napoca în proprietatea Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla în vederea realizarii unui parking…

- Astazi, autoritațile au fost puse in alerta de catre un barbat bolnav internat la secția de Neurologie a Spitalului Județean Argeș, care s-a aruncat in gol de la etajul 5 al cladirii. Barbatul a urmarit cand personalul medical nu se afla in preajma și s-a aruncat in gol. Nu a avut nicio șansa sa supraviețuiasca,…

- Romania este in doliu dupa ce Stela Popescu, actrita care i-a facut sa rada pe romani timp de zeci de ani, a murit. Alaturi de Alexandru, partenerul sau de scena, Stela Popescu a contribuit la scrierea istoriei Teatrului de Revista jucand in mii de spectacole. Cei doi au debutat pe aceasta scena…

- Dupa ce medicii i-au spus lui Beyonce de Romania ca este suspecta de cancer, din nou, viața acesteia a luat o intorsatura colosala. Chiar daca pe rețelele de socializare posteaza fotografii in care apare foarte fericita, in sufletul acesteia este un razboi. De cand medicii i-au spus, din nou, ca este…

- Zilele trecute, la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon", au ajuns in stare grava doua persoane intoxicate accidental cu etilenglicol, dupa ce au confundat antigelul cu sucul. Cel mai grav caz este cel al unei femei in varsta de 25 de ani din Vaslui care a baut din greseala cam 100 de mililitri de antigel…

- Doctorii spun ca dupanoua intalnire cu premierul Mihai Tudose și vicepremierul Marcel Ciolacu nu s-au tras concluzii, iar daca pana la sfarșitul anului nu li se vor lua in considerare propunerile, nu vor semna contractele cu CNAS, pentru anul viitor. Medicii de familie s-au intalnit, luni, din nou,…