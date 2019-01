De la 1 ianuarie, romanii pot folosi mai multe date in roaming in UE si SEE, fara taxe suplimentare

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, joi, ca, incepand din 1 ianuarie 2019, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare va creste volumul de date ce pot fi consumate in roaming in Uniunea…

- Suprataxele care pot fi aplicate consumului ulterior in cazul depasirii limitelor utilizarii rezonabile a unor servicii in roaming in UE/SEE vor scadea de la 1 ianuarie 2019, in timp ce volumul de consum rezonabil va creste cu 25% fata de cel aplicat in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018, se arata…

- Suprataxele care pot fi aplicate consumului ulterior in cazul depasirii limitelor utilizarii rezonabile a unor servicii in roaming in UE/SEE vor scadea de la 1 ianuarie 2019, in timp ce volumul de consum rezonabil va creste cu 25% fata de cel aplicat pana la 31 decembrie 2018, informeaza Autoritatea…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, joi, ca, incepand din 1 ianuarie 2019, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare va creste volumul de date ce pot fi consumate in roaming in Uniunea Europeana…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare va creste volumul de date (MB/GB) ce pot fi consumate in roaming in UE/SEE fara aplicarea unor taxe suplimentare, anunta Autoritatea Nationala pentru Administrare…

- Parlamentul a adoptat luni proiectul de hotarâre privind bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) pe 2019.

- Capitala Banatului ar putea fi primul oraș din Romania in care va fi implementata tehnologia 5G. Vestea a fost data de Sorin Grindeanu, președintele ANCOM, prezent astazi la Timișoara. Potrivit șefului Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații, licitația pentru frecvențele…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a fost numit in urma cu aproximativ un an ca președinte la ANCOM. In ultimul timp, in mass-media au aparut fel și fel de zvonuri legate de remunerația ex-premierului la șefia ANCOM, care s-ar ridica undeva la fabukloasa suma de 10.000 de euro pe luna. Actualul presedinte…