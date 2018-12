De la 1 ianuarie, benzină mai scumpă. Prețul energiei, plafonat In timp ce benzina la pompa se va scumpi de la 1 ianuarie, prețul la energie electrica și gaze va fi plafonat. De la 1 ianuarie 2019, benzina comercializata pe piata din Romania va contine 8% biocarburant, fata de 4,5% pana acum, potrivit unei ordonante de urgenta aprobate de Parlament in aceasta toamna. Acest lucru va duce la o scumpire la pompa de 7-10 bani pe litru, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentantii companiilor petroliere. Aceasta deoarece rafinariile vor fi obligate sa modifice reteta pentru fiecare tip de benzina. Pretul energie si al gazelor, inghetat Guvernul a aprobat inghetarea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

