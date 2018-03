De la 1 ianuarie 2019 nu mai gasim pungi din plastic subtire in magazine. Legea merge la promulgare

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul modifica Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in sensul transpunerii Directivei (UE) 2015/720 a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE in ceea ce priveste reducerea consumului…

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat vineri, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu vor mai fi diferente de opinie între Bucuresti si Bruxelles.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a sustinut, joi, legat de discutiile cu Viorica Dancila, ca aceasta i-a spus explicit ca ar dori ridicarea MCV pana in 2019, oficialul european sustinand la randul sau ca ar insemna mult investitia in infrastructura pentru Romania, scrie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, in legatura cu afirmatiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Europa este "cu ochii" pe Romania si ca in cazul in care reprezentantii majoritatii parlamentare nu vor intelege acest lucru, tara noastra va fi tratata in continuare…

- Numai produsele care contin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume, iar Comisia Europeana poate garanta acest lucru prin revizuirea legislatiei, a subliniat eurodeputata Daciana Sarbu in plenul Parlamentului European, solicitand sprijin financiar mai consistent pentru apicultori si…

- Daca demnitarul este protejat de serviciile speciale in țara lui, automat, prin reciprocitate, in Romania este pazit de SPP. Ca urmare, pentru ca Frans Timmermans este demnitar UE, i s-a asigurat protecție de catre SPP. Fara sa vrea, și Viorica Dancila a fost protejata de Serviciul de Protecție și…

- "Ne aflam in prezent intr-o situatie diferita decat inainte. Avem un dialog real cu Polonia, insa dialogul este folositor numai atunci cand aduce rezultate", a declarat Timmermans. In cadrul unei reuniuni a ministrilor afacerilor europene din UE, Frans Timmermans a subliniat ca pozitia…

- Comisia Europeana se afla intr-un "dialog real" cu Polonia pentru solutionarea disputei legate de statul de drept, a declarat marti, la Bruxelles, prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, relateaza agentia de presa PAP. "Ne aflam in prezent intr-o situatie diferita decat inainte.…

- Timmermans se va intalni cu Liviu Dragnea și cu membrii comisiei speciale pentru legile justiției, de Marțișor. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face la București o vizita oficiala de doua zile, a anunțat Comisia Europeana. Oficialul european va mai avea intalniri cu președintele…

- Premierul Viorica Dancila spune ca le-a solicitat presedintilor Consiliului European, Parlamentului European si Comisiei Europene, cu care s-a intalnit in acesta saptamana la Bruxelles, ca atunci cand vor informatii despre situatia din Romania sa le ia direct de la Guvern si sa o sune pe ea, pentru…

- Premierul Viorica Dancila va avea, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa.…

- De la 1 ianurie 2019, Romania va interzice comercializarea pungilor din plastic subtire si foarte subtire, cu maner. Proiectul initiat de Guvern, care transpune o directiva europeana, a fost votat in unanimitate de senatori. "Proiectul interzice, incepand cu data de 1 iulie 2018, introducerea…

- Proiectul de lege are obiect de reglementare instituirea unor masuri de protectie a victimelor infractiunilor prin transpunerea unor dispozitii ale Directivei 2012/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea…

- Premierul Viorica Dancila va fi audiata, marti, de CNCD dupa ce, la o emisiune TV, i-a numit ”autisti” pe europarlamentarii romani care dezinformeaza. "Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a decis sa se autosesizeze cu privire la declaratia doamnei Prim-ministru Dancila Viorica Vasilica,…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca saptamana viitoare va face o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, și cu președintele Parlamentului European, Antonio…

- "Dupa cum stiti, ministrul Justitiei este membru al Consiliului, face parte dintre cei care iau decizii pe probleme de justitie, deci putea sa vorbeasca. Acolo este o problema care este vizibila cum ochiul liber. Am fost europarlamentar 9 ani de zile, stiu ca sunt anumiti oameni care dezinformeaza.…

- Premierul Viorica Dancila critica felul in care s-a desfasurat dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, in care ministrul Tudorel Toader nu a fost lasat sa vorbeasca. Dancila spune ca va merge la Bruxelles si le va transmite acel repros si presedintilor Comisiei Europene…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, recent, o intalnire cu Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, la sediul Parlamentului European, printre temele discutate fiind legile justitiei, modificarea codurilor penale si decizia CCR privind legea ANI. „Privitor la legile justitiei,…

- Miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, se va discuta despre situatia statului de drept in Romania, dezbatere la care au fost invitati si reprezentanti ai Consiliului si Comisiei Europene. Poate, dupa cum se aude, si in prezenta domnului Turorel Toader, ministrul Justitiei,…

- Milioane de europeni, mai ales cei din minoritati dezavantajate, cum ar fi comunitatile de romi din Europa de Est, nu au acces la apa potabila. Cu toate acestea, analiza Comisiei Europene arata ca si statele membre in care apa potabila se poate gasi in spatiile publice folosesc prea multe sticle…

- Reactia Corinei Cretu se incadreaza astfel in linia declaratiilor facute de un alt comisar, cel pentru Justitie, care arata recent ca este "foarte logic" sa "existe o garantie privind un sistem judiciar independent si respectarea statului de drept". “Ceea ce se discuta la ora actuala, si nu este legat…

- Abuzurile din justiție și poliția secreta din România, toate sub parafa luptei anticorupție, constituie subiectul unui editorial publicat în EuObserver. Afirmațiile și concluziile textului vin și în contextul în care președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și…

- Președintele Klaus Iohannis va efectua o vizita oficiala la Bruxelles, pe 31 ianuarie, unde urmeaza sa aiba intrevederi cu Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, și Donald Tusk, președintele Consiliului...

- 'Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene', se arata intr-o declaratie comuna a presedintelui…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi afirmat luni ca sub îndrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO în urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. În cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, în vârsta de 81 de ani, s-a descris pe el însusi ca un 'copil…

- Uniunea Europeana declara razboi ambalajelor din plastic, ca parte a unui plan mai amplu de curatare a mediului european, incercand sa se asigure ca orice astfel de ambalaj va fi reutilizabil sau reciclabil pana in 2030. Mobilizat de decizia Chinei, care a interzis importul de deseuri reciclabile,…

- Romania va incheia anul 2017 cu o creștere economica record – aproape de 7%, potrivit unor estimari ale analiștilor. Aceștia vorbesc insa de o creștere economica periculoasa avand in vedere ca este bazata in mare parte doar pe consum. Guvernul pare sa fi uitat complet de investițiile publice, considerate…

- Prim-ministrul spaniol Mariano "Rajoy a pierdut plebiscitul pe care l-a cautat" si faptul ca tabara separatista ramane majoritara este "o palma", a declarat Puigdemont in fata unui grup de militanti separatisti catalani si simpatizanti nationalisti flamanzi adunati intr-o sala din centrul orasului…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache a adoptat, miercuri, o propunere prin care autoritatile publice nu se vor putea referi la persoanele suspectate sau acuzate ca si cum acestea ar fi fost condamnate inainte de pronuntarea unei hotarari definitive. Propunerea de amendare a Codului…

- Aceasta decizie ''apasa inutil asupra relatiilor noastre, ceea ce risca sa faca dificila constructia intelegerii si a increderii reciproce intre Varsovia si Bruxelles'', mentioneaza comunicatul diplomatiei poloneze, publicat la scurt timp dupa anuntul executivului comunitar.Comisia Europeana…

- Procurorii de la Parchetul instanței supreme atrag atenția ca amendamentele propuse in vederea transpunerii Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovație și a dreptului de a fi prezent la proces…

- Parchetul General: Modificarile aduse Codurilor penale vor bloca anchetele Parchetul General sustine ca recentele modificari aduse Codurilor penale in cadrul Comisiei speciale parlamentare vor avea ca efect incetinirea sau blocarea in anumite situatii a anchetelor, iar amendamentele propuse se abat…

- Potrivit ordinii de zi a ședinței Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislative in domeniul justiției, in data de 14 decembrie 2017, au loc dezbateri privind propunerile de modificare și completare a dispozițiilor…

