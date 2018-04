Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat recent un set de norme pentru introducerea, de la 1 aprilie 2018, a platilor esalonate pentru Pilonul II si III de pensii private. Pana in prezent, suma acumulata din contributii se platea numai o data, intergral, la iesirea in pensie.…

- Contribuția la Pilonul II de pensii pentru luna ianuarie, prima dupa revoluția fiscala, s-a redus de la 5,1% la 3,75%. Desi guvernanții ne-au asigurat ca a scazut procentul pentru ca baza de raportare este mai mare, ei bine, valoarea de acum este mai mica. Asta și in cazul in care brutul a fost majorat…

- "Cele mai frecvente litigii soluționate au aparut ca urmare a diferențelor mari dintre sumele propuse de catre asiguratori in dosarele de dauna și calculele pe care consumatorii le primesc in urma evaluarilor sau constatarilor din unitațile de service, dar și din cauza lipsei de comunicare transparenta…

- Autoritatile romane intentioneaza sa restrictioneze comercializarea, distribuirea sau vanzarea de optiuni binare si contracte pe diferenta (CFD), iar Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) arata o preocupare constanta cu privire la problematica distribuirii acestor instrumente financiare, a declarat,…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,71 miliarde de lei, la 28 februarie 2018, in crestere cu 25,73% fata de nivelul de la 28 februarie 2017, anunta Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), citata de Agerpres.

- Inca de anul trecut, reprezentanții Executivului au incercat sa acrediteze ideea ca Pilonul II de pensii nu e rentabil, ca de aceea ar trebui sa devina strict opțional și, la sfarșitul lui 2017, a decis reducerea cotei din contribuțiile la CAS pe care o vira in conturile angajaților asigurați de la…

- Nemultumirile soferilor legate de politele RCA au continuat sa conduca si anul trecut in topul reclamatiilor primite de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Din cele aproape 9.400 de petitii primite,...

- Se prevad noi schimbari in programa scolara, dupa proiectele propuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Astfel, anul acesta vor fi demarate trei programe nationale menite sa pregateasca din punct de vedere economic si financiar educatia generatiilor viitoare. In cele trei programe vor fi…

- Mircea Ursache, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a lansat astazi in dezbatere publica un proiect de intelegere administrativa care presupune ca atunci cand ASF identifica orice incalcare a legislatiei sau cazuri de abuz de piata sa fie demarat un proces care permite…

- Presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), Augustin Hagiu, a fost avizat, miercuri, de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), in functia de administrator al Postei Romane Broker de Asigurare. FORT s-a numarat printre principalele organizatii patronale ale transportatorilor…

- Noile tarife de referinta pentru politele RCA Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat recent noile tarife de referinta pentru politele RCA. Pentru personele fizice, tariful mediu a crescut cu 9%, dar soferii fara incidente pot primi, în cadrul sistemului Bonus Malus,…

- Circa 100 de elevi de liceu au invatat, luni, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), despre produsele financiare din Romania, in cadrul unui seminar organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) cu ocazia Global Money Week. Cursul, denumit Supermarket financiar, s-a desfasurat…

- Colaborarea dintre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) și Registrul Auto Roman (RAR) da roade și acestea sunt in folosul romanilor. Pentru prima data in Romania, cei care vor sa cumpere autovehicule second hand vor putea afla prin SMS istoricul acestora. Printre informațiile esențiale…

- De asemenea, Pilonul II reprezinta singurul mijloc de economisire (fara niciun cost suplimentar!) pentru circa 50% din populatia activa, procentul fiind progresiv mai mare cu cat veniturile sunt mai mici", au subliniat joi administratorii fondurilor de pensii private, "in contextul dezbaterilor continue…

- "Obligativitatea instituita prin lege a facut din Pilonul II de pensii o cale sigura de a atinge toti salariatii, in vederea asigurarii pentru acestia a unui venit suplimentar la varsta pensionarii. De asemenea, Pilonul II reprezinta singurul mijloc de economisire (fara niciun cost suplimentar!) pentru…

- In contextul dezbaterilor continue privind Pilonul II de pensii private, inițiate in urma cu aproape un an, APAPR (Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania) dorește sa reitereze cateva informații-cheie: Pilonul II de pensii a fost inființat in urma cu 10 ani și pana in prezent a funcționat…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul II de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon. "Nu este niciun fel de modificare faţă de ceea ce…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul II de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon. "Nu este niciun fel de modificare faţă de ceea ce…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat pe propriul site tarifele de referința pentru polițele de asigurari auto obligatorii, tariful mediu urmand sa urce cu 9% pentru persoane fizice, de la 692 de lei la 756 de lei, in vreme ce pentru firme tarifele medii cresc cu 11%, de la 1.574 lei…

- Vești nu foarte bune! Se scumpește RCA! Mai exact, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA), iar tariful de referinta mediu ponderat in functie de numarul de expuneri pe fiecare segment pentru persoane fizice este de 756 lei,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat astazi tarifele de referința pentru polițele asigurarilor de raspundere civila auto obligatorii (RCA). Tariful mediu pentru persoanele juridice este cu 9% mai mare decât cel din 2017, iar cel pentru persoanele juridice - cu 11% mai mare. …

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat vineri noile tarife de referinta RCA, un reper pentru consumatori in ceea ce priveste pretul RCA. Tariful de referinta mediu ponderat in functie de numarul de expuneri pe fiecare segment pentru persoane fizice este de 756 lei, in crestere cu 9%…

- Verificarile facute anul trecut de Curtea de Conturi la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au evidentiat o serie de nereguli referitoare la incasarea veniturilor, precum si intarzieri la recuperarea obligatiilor de plata restante de la entitatile supravegheate, se arata in raportul aferent…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), redate de ...

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) prezentate de ...

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat deţin cea mai mare pondere în…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare pondere…

- Vicepresedintele sectorului asigurari- reasigurari a prezentat și câteva din obiectivele pe care ASF le are pentru anul 2018, care au în vedere consolidarea funcției de supraveghere prin dezvoltarea instrumentelor specifice acesteia și continuarea acțiunilor de promovare a pieței…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca va demara un proiect impreuna cu Registrul Auto Roman (RAR) in vederea adoptarii unui proiect prin care autovehiculelor grav avariate sa le fie suspendata automat ITP-ul (Inspectia Tehnica Periodica), scrie Gandul.

- Proiectul de Lege pentru transpunerea Directivei europene privind distributia de asigurari (IDD) se afla la Ministerul Finantelor Publice, in procedura de avizare interministeriala, netranspunerea acesteia la timp conducand automat la initierea procedurii de infringement, potrivit informatiilor furnizate…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,78 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 18,57% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat deţin cea mai mare pondere în…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului...

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a lansat o aplicație online prin care asigurații pot sa obțina informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA.

- Bucuresti, 22 ianuarie 2018 – Incepand de astazi, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA. Instrumentul poate fi utilizat accesand…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a lansat o aplicatie online, disponibila pe siteul institutiei, prin care utilizatorii pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA. Cautarea se poate face simultan pentru maximum cinci…

- Potrivit Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la finele anului 2017, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) si facultative (Pilonul III) aveau active nete totale de 41,52 miliarde de lei, in crestere cu 26% fata de 31 decembrie 2016. Din aceasta suma, 39,74 miliarde de lei sunt…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,765 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 26,30% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,765 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 26,30% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a suspendat activitatea SSIF Romcapital pentru 60 de zile, din cauza unor probleme de natura organizatorica, conform unor surse din piata. 0 0 0 0 0 0

- Noile caracteristici ale societatii Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) au fost înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), ca urmare a fuziunii prin absorbtie a societatii SIBEX - Sibiu Stock Exchange SA, informeaza un comunicat al autoritatii de reglementare, transmis miercuri…

- Societatea Litoral S.A, cu sediul in Statiunea Mamaia, Vila 26, Judetul Constanta, a convocat Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 15.01.2018, prima convocare si 16.01.2018, a doua convocare. Adunarea Generala a Actionarilor s a intrunit la prima convocare, respectiv, 15.01.2018 si au fost…

- In conditiile in care populatia Romaniei este din ce in ce mai imbatranita si se trag semnale de alarma ca, in cativa zeci de ani, nu mai are cine sa ne plateasca pensia de la stat - Pilon I, in conditiile in care contributia la pensia obligatorie - Pilon II se reduce incepand cu anul viitor la 3,75%…

- Raluca Tintoiu, fosta sefa a NN Pensii, compania care a primit cea mai mare amenda din istoria Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru ca si-a avertizat clientii cu privire la discutiile publice privind o posibila nationalizare a fondurilor de pensii private, a dat in judecata autoritatea,…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,008 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2017, in crestere cu 26,95% fata de nivelul de la 30 noiembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,008 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2017, in crestere cu 26,95% fata de nivelul de la 30 noiembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,008 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2017, in crestere cu 26,95% fata de nivelul de la 30 noiembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat deţin cea mai mare pondere…

- Modificari importante pentru populatie si firme de la 1 ianuarie 2018 Trecerea contributiilor sociale in sarcina angajatilor, cresterea salariului minim brut, reducerea impozitului pe venit sau aplicarea sistemului "Split TVA". Principalele masuri pentru angajati intrate în vigoare…