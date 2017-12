Stiri pe aceeasi tema

- Mos Craciun a venit si la Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor. Nu le-a dus drumarilor un contract pentru activitatea de deszapezire, dar acesta ar putea sa fie semnat imediat dupa Sarbatori, cel mai devreme pe 27 decembrie. Vineri, la ora 16, a fost termenul de depunere a ofertelor…

- Trei oferte au fost depuse in cadrul licitației privind execuția lucrarilor de mansardare a cladirii in care a funcționat policlinica Spitalului Județean Alba. Contractul are o valoare estimata de 7 milioane de lei și se refera la mansardarea corpurilor C D ale Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia,…

- Consiliul Județean Galați a atribuit un contract de deszapezire de peste 3 milioane de lei prin “negociere fara publicare prealabila”. Banii vor ajunge la o firma care are legaturi cu Vega ’93 S.R.L., o companie controversata care a caștigat ani la randul contracte din bani publici atat in județul Galați,…

- Pentru a veni in sprijinul locuitorilor judetului Iasi in perioada sezonului rece, prefectul Marian Serbescu va comunica numerele de telefon la care pot fi sesizate diferite probleme. - pentru probleme pe drumurile nationale: 0232.213.168 (Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi) sau 0232.219.241…

- „Ninsorile si poleiul au provocat in ultimele 24 de ore unele probleme in traficul rutier in zonele Hadambu si Dobrovat, pe drumurile judetene 248B, respectiv 247. In ambele cazuri, interventia a fost ingreunata de lipsa unui contract privind intretinerea drumurilor judetene pe timpul iernii, incheiat…

- In ultimele 24 de ore utilajele de deszapezire au intervenit pentru curatirea drumurilor nationale si judetene, astfel: 5 utilaje de deszapezire au folosit aproximativ 57 tone material antiderapant pentru curatirea drumului national DN 17 in zona Piatra Fantanele; ...

- Pe data de 4 decembrie, dupa ce conducerea Complexului Oltenia a anunțat, cu cateva zile in urma, printr-o adresa scrisa, sindicatele din companie ca minerii din Motru risca sa ramana fara masa calda și rece, a scos la licitația serviciul de pregatire și servire a mesei pentru angajații EMC-ului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, marti, ca a semnat contractul de proiectare si executie, in valoare de 17 milioane lei (3,7 milioane euro), fara TVA, pentru centura orasului Comarnic.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, marti, contractul de proiectare si executie pentru varianta de ocolire a orasului Comarnic, in valoare de peste 17 milioane de lei, fara TVA.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, marți, contractul de proiectare și execuție pentru varianta de ocolire a orașului Comarnic, in valoare de peste 17 milioane de lei, fara TVA, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Contractul a fost încheiat…

- In ultimele 24 de ore utilajele de deszapezire au intervenit pentru curatirea drumurilor nationale si judetene, astfel: 5 utilaje de deszapezire au folosit aproximativ 50 tone materiale antiderapant pentru curatirea drumului national DN 17 in zona Piatra Fantanele; ...

- Chiar daca in jumatatea de vest a judetului a nins, nu s-au inregistrat probleme pe drumuri, nici macar pe cele judetene, unde inca nu sunt asigurate serviciile de deszapezire. „N-au fost probleme si, oricum, sub 5 cm strat de zapada eu n-am voie sa intervin", ne-a declarat Sorin Babliuc, seful Directiei…

- Avand in vedere avertizarile Cod Portocaliu si Cod Galben de ninsori in regiunea Moldovei, in noaptea de 27 – 28 noiembrie 2017 s-a actionat cu utilajele prestatorilor de servicii de deszapezire pentru asigurarea conditiilor de circulatie in siguranta pe toate drumurile nationale din raza de activitate…

- Contractul in valoare de peste 1 milion de euro pentru deszapezirea drumurilor județene a fost atribuit S.C. DPL Alba, singura participanta la licitație. S.C. Drumuri și Poduri Locale Alba, societate la care unic acționar este Consiliul Județean Alba, se va ocupa de deszapezirea drumurilor județene…

- Nicio surpriza in urma desemnarii castigatorilor la licitatia privind deszapezirea drumurilor judetene. Prezent la mai toate evenimentele PSD din ultima perioada, dar si la slujbele la care au participat mai marii judetului, Vasile Cotuna a fost ”ajutat de Dumnezeu”. Consiliul Judetean Timis a anuntat…

- Inca un rand de sperante in vederea atribuirii unui contract pentru activitatile de deszapezire. Dupa esecul licitatiei lansate asta-vara si reluate in octombrie si dupa incheierea fara rezultat a negocierilor de saptamana trecuta cu reprezentantii mai multor firme de constructii si lucrari de drumuri,…

- Negocierile desfasurate ieri intre reprezentantii Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor si Podurilor cu cei ai unei asocieri de firme in vederea atribuirii contractului de deszapezire in acest sezon rece s-au incheiat cu un esec. DJADP sustine ca oferta „nu a intrunit conditiile tehnice specificate…

- Tehnostrade, firma omului de afaceri bacauan Dorinel Umbrarescu, a obținut de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) contractul in valoare de 18,1 milioane de lei pentru lucrari suplimentare la Centura rutiera a municipiului Radauți. Șoseaua de la Radauți are o lungime…

- Asadar, ofertele vor putea fi depuse pana cel mai tarziu pe 16 noiembrie 2017, la ora 9. In aceeasi zi, la ora 11, va avea loc si intalnirea in vederea negocierii ofertelor intre reprezentantii Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor si Podurilor si cei ai firmelor interesate. Saptamana trecuta,…

- Protocolul privind atribuirea de aparatura medicala de catre Ministerul Sanatatii pentru Centrul de Radioterapie al Spitalului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare va fi semnat joi, 9 noiembrie, la ora 13.00, la Guvernul Romaniei, in prezenta managerului Spitalului Judetean din Baia…

- La o zi dupa cererea adresata administratiei financiare locale, de identificare a bunurilor detinute de Maricel Popa, presedintele CJ, Daniel Achitei, fostul director al Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor si Podurilor, si Ion Echimov, patronul firmei Eky-Sam SRL, Directia Nationala Anticoruptie…

- "Ca urmare a comunicatului de presa transmis astazi (...) de Directia Nationala Anticoruptie, referitor la inceperea urmaririi penale a presedintelui Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, facem precizarea ca acesta se prevaleaza de prezumtia de nevinovatie si nu comenteaza informatiile aparute…

- Un lider al social-democraților, șeful Consiliului Județean (CJ) Iași, Maricel Popa, a fost pus sub urmarire penala de procurorii anti-corupție. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus continuarea urmaririi penala fața de suspecții: POPA MARICEL,…

- UPDATE 19:02 Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, urmarit penal pentru abuz in serviciu pentru ca ar fi sistat in mod abuziv trei contracte de reabilitare a unor drumuri judetene, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca nu se simte vinovat. „In primul rand eu am vrut…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Iasi au dispus continuarea urmaririi penala fata de suspectii: Popa Maricel, la data faptelor si in prezent presedinte al Consiliului Judetean C.J. Iasi, pentru savarsirea a trei infractiuni de abuz in serviciu daca functionarul…

- Alaturi de Maricel Popa sunt cercetati Daniel-Ioan Achitei, la data faptelor director al Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor si Podurilor (D.J.A.D.P.) Iasi si consilier personal al presedintelui C.J. Iasi, pentru abuz in serviciu si complicitate la aceasta infractiune, Ion Echimov, administrator…

- Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi, este urmarit penal de procurorii DNA sub acuzatia de abuz in serviciu daca funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. DNA sustine ca Pop ar fi sistat si acordat contracte in mod preferential. Potrivit unui comunicat…

- Pe 16 august a aparut prima contestatie, iar procedura a fost suspendata timp de doua luni. Ea a fost reluata pe 23 octombrie, dupa ce unele cerinte din caietul de sarcini au fost modificate, termenul expirand ieri. In consecinta, valabilitatea anuntului a fost prelungita cu inca sapte zile. Daca nici…

- Licitația pentru achizția a 400 de autobuze noi in Capitala se reia pe 2 noiembrie. Primaria Capitalei va ridica joi suspendarea licitatiei, iar noile oferte vor putea fi depuse pana pe 10 noiembrie. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ca procedura…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ca procedura de licitatie pentru achizitia a 400 de autobuze, care a fost suspendata in urma mai multor contestatii, va fi reluata din 2 noiembrie. „Ne dorim foarte mult sa nu ne mai lovim de contestatarii…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) va ridica, joi, 2 noiembrie, suspendarea licitatiei pentru achizitia a 400 de autobuze noi in Capitala, noile oferte putand fi depuse pana pe 10 noiembrie, iar un castigator sa fie anuntat la 25 de zile de la aceasta data. Primarul general al Capitalei,…

- Amintim ca procedura de licitatie a fost suspendata pe 22 august in urma unei contestatii si reluata abia lunea trecuta, 23 octombrie. „In mod normal, pe data de 1 noiembrie deschidem ofertele. Daca avem un singur ofertant, in 2-3 zile semnam contractul - daca oferta este eligibila. Daca vin doi sau…

- Presedintele CJ Galati, Costel Fotea, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nicio firma nu s-a interesat de contractul pentru deszapezirea drumzrilor judetene. "Firmele care au facut deszapezire anul trecut nu au falimentat, dar credeti-ma ca nu este o bucuruie sa faci deszapezire.…

- Autoritatile locale din cele 93 de comune din judetul Iasi au fost avertizate, astazi, ca in prima decada a lunii noiembrie, in Romania sunt asteptate fenomene meteorologice asociate sezonului rece. Prefectul de Iasi, Marian Serbescu, i-a informat pe primarii convocati, astazi, la Iasi, ca trebuie…

- Autoritatile locale din cele 93 de comune din judetul Iasi au fost avertizate, astazi, ca in prima decada a lunii noiembrie, in Romania sunt asteptate fenomene meteorologice asociate sezonului rece. Prefectul de Iasi, Marian Serbescu, i-a informat de primarii convocati, astazi, la Iasi, ca trebuie…

- Toate cele 55 de contracte subsecvente pentru intreținerea curenta pe timpul iernii 2017-2018 au fost semnate, valoarea totala a acestora depașind 143,275 milioane de lei, informeaza, miercuri, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "În conformitate…

- Toate cele 55 de contracte subsecvente pentru intretinerea curenta pe timpul iernii 2017-2018 au fost semnate, valoarea totala a acestora depasind 143,275 milioane de lei, informeaza, miercuri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Infrastructura și intreținerea drumurilor din Romania reprezinta o tema dezbatuta si asumata in discursurile politice, dar neasumata si neaplicata in deciziile politice. In anul 2012, in timpul guvernarii USL, una dintre promisiuni viza finalizarea a circa 1000 de km autostrada. Conform mai multor…

- La finele lunii octombrie Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a lansat licitatia pentru atribuirea contractelor de deszapezire a drumurilor judetene din cele cinci zone ale judetului. Administratia judeteana pune la bataie intre 10,5 si 20,7 milioane lei. Noutatea aparuta cu privire la acest contract…

- Cele 100 de milioane lei vor fi folosite pentru achiziționarea de centrale termice pentru unitațile de invațamant, construirea unei parcari supraetajate, resistematizarea unei strazi principale, modernizarea Parcului Eminescu din centrul orașului, amenajarea unui spațiu pentru targul auto sau achiziționarea…

- Anuntul precizeaza ca Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor a semnat contractele pentru turnarea a aproximativ 17 kilometri de covoare bituminoase. Drumurile pe care se vor face lucrarile de intretinere sunt: DJ 248C Ciurea-Lunca Cetatuii (5 kilometri) DJ 248D Tomesti - Paun (2…

- La sfarsitul lunii august, Consiliul Judetean anunta scoaterea la concurs a functiei de director executiv al Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor si Podurilor. Functia este ocupata de trei luni de Sorin Babliuc, numit interimar dupa plecarea fostului director, Daniel Achitei. Candidatii trebuie…

- In cursul zilei de astazi va avea loc un concurs pentru ocuparea unuia dintre cele mai importante posturi de conducere de la varful judetului Iasi. Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor (DJADP) Iasi a ramas fara conducere din vara acestui an, dupa ce Daniel Achitei si-a dat demisia…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, vineri, la Timisoara ca, in acest an, sunt acoperite 57 din cele 58 de zone din tara cu contracte pentru deszapezire, motiv pentru care "nu vom fi luati pe nepregatite de iarna", transmite corespondentul MEDIAFAX. Razvan Cuc, s-a intalnit,…

- Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor a pus 8 milioane de lei deoparte dupa licitatia pentru lucrarile de intretinere pe timp de vara la drumurile din judet. Directia a pus la bataie 50,75 de milioane de lei, iar castigatorii licitatiilor cer 42,75 de milioane. Suma economisita…

- Anuntul de intentie pentru acordarea contractului de lucrarile de intretinere pe timp de vara a fost publicat pe Serviciul Electronic de Achizitii Publice pe 12 aprilie. Timp de doua luni, pana pe 19 iunie, au tot fost adaugate corectii, iar doua luni mai tarziu, pe 11 august, „am terminat loturile…

- Reabilitarea drumului care duce la depozitul ecologic de la Tutora a fost principalul subiect al ultimei sedinte Comisiei de Dialog Social. Sala Galbena de la Casa Patrata a fost plina, la discutiile conduse de prefectul Marian Serbescu si de subprefectul Valentina Iosub participand viceprimarul comunei…

- Societatea Nationala a Sarii Salrom a castigat licitatia organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR pentru furnizarea de sare pentru deszapezire in campania de iarna 2017 2018. In urma incheierii procedurii de licitatie, Salrom a castigat contractul de furnizare…