- Numarul deceselor creste de la an la an pe fondul imbatranirii accentuate a populatiei, a cresterii numarului bolnavilor si, nu in ultimul rand, a obiceiurilor nocive ale romanilor. Potrivit unei ampla analize realizate de Frames, piata pompelor funebre este in crestere continua.

- Moartea poate fi o afacere excelenta. Dovada rezultatele spectaculoase inregistrate de firmele de pompe funebre care, in 2018, sunt mai profitabile ca oricand. De Halloween, analiștii de la Frames au patruns in tenebrele unei industrii cu care nimeni nu și-ar dori sa aiba de-a face. Concluzia – pompele…

- 20 de oameni de afaceri bavarezi participa, zilele acestea, la o misiune economica in județul Suceava, pentru a stabili relații de afaceri și parteneriate cu mediul de afaceri sucevean. Delegația germana a avut, astazi, o intalnire cu președintele Consiliului Județean Suceava, la discuții fiind prezenți…

- Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), considera ca legea Concurentei ar trebui modificata, astfel incat firmele sa poata fi amendate cu un procent din profit, nu din sumele rulate anual. Studiile arata insa ca majoritatea…

- In acest moment lucram la Ordonanta de Urgenta pentru editia 2018 a programului Start-up Nation si cred ca saptamana viitoare va fi in transparenta decizionala pe site-ul ministerului, a declarat marti ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, la ZF Live.

- Una dintre piedicile cele mai importante pentru dezvoltarea IMM-urilor este accesul dificil la finanțare. Am lucrat ani de zile cu antreprenori sau tineri care iși doreau sa lanseze propria lor activitate economica, dar care primeau de la stat doar cursuri și indemnuri. In 2016 am crezut, deci, deplin…

- Creditarea populatiei a ajuns la 128,3 miliarde de lei in semestrul I din 2018, in crestere cu 5,3% fata de finalul anului trecut. Majorarea s-a datorat in principal cresterii creditului ipotecar, de 5,5% sustinut de programul Prtima Casa, arata Andrei Radulescu, economist sef Banca Transilvania in…

- Familia unui om de afaceri din Kuweit ofera o recompensa record de un milion de euro oricui poate oferi un indiciu care sa duca la gasirea acestuia. Barbatul a disparut acum trei ani cand se afla la o pensiune din statiunea prahoveana Cheia.