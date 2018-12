De grija dosarelor lui Dragnea si Tariceanu: PSD se substituie Parlamentului, incalcand Constitutia PSD se grabeste sa dea o Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Codului penal si de procedura penala. Subiectul este unul toxic, o mare parte dintre prevederile pe care alianta PSD-ALDE ar dori sa le cuprinda in OUG au fost contestate in Raportul Comisiei de la Venetia, iar prin MCV s-a cerut renuntarea la modificari. Cele mai importante prevederi, care s-ar putea regasi in Ordonanta anuntata deja de premierul Dancila, sunt legate de termenul de denuntare a darii de mita si traficului de influenta, care se reduce la 1 an, modificarea termenelor de prescriptie, prin scurtarea drastica a acestora,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit de la ora 14.00, intr-o sedinta convocata de urgenta de Liviu Dragnea. Liderul social-democrat i-a chemat la CEX pe toti senatorii si deputatii PSD, cu scopul de a incercare sa opreasca noi plecari din partid. Potrivit unor surse politice, inca patru alesi PSD se…

- Gruparea PSD-ALDE forteaza amnistia si gratierea in perioada ce urmeaza. Mai multe voci din PSD, printre care si secretarul general interimar Codrin Stefanescu, au confirmat aceasta dorinta a social-democratilor. In acest context, USR ii cere presedintelui Romaniei ca, in baza atributiilor constitutionale,…

- Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, luni, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului."Apreciem ca aceasta lege a fost adoptata cu nerespectarea prevederilor…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea susține ca textul Ordonantei de Urgenta 13 nu a fost intocmit in biroul sau de presedinte al Camerei Deputatilor. Reacția vine dupa ce Inițiativa Romania a prezentat ordonața de clasare a dosarului privind OUG 13, potrivit careia cele doua ordonanțe de urgența pregatite…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis luni Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, prin care functia de Avocat al Poporului este asimilata…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader s-a intalnit cu Liviu Dragnea, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca a vazut textul final al ordonantei de urgenta pe legile Justitiei in Monitorul Oficial si nu a discutat pe text cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

- Guvernul s-a reuneste, luni, de la ora 9.00, pentru adoptarea Ordonantei de Urgenta privind cele trei legi ale justitiei. Recomandarile Comisiei de la Veneția in chestiunile esențiale au fost ignorate, potrivit experților.

- Guvernul se intruneste in sedinta, luni, la ora 16.00, anuntul fiind facut dupa decizia Curtii Constitutionale, care a stabilit ca legea de revizuire a Constitutiei adoptata saptamana trecuta de Senat, in calitate de for decizional, si care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita…