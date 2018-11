De frica Rusiei, Europa de est inregistreaza cea mai mare crestere a cheltuielilor militare la nivel mondial, cu Romania pe primul loc

Stiri pe aceeasi tema

- Parada Nationala de la Bucuresti: cea mai mare dupa 1990 Aproximativ 4.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informatii si Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu peste 200 de mijloace tehnice si circa 50 de…

- Aproximativ 4.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii și Administrația Naționala a Penitenciarelor, cu peste 200 de mijloace tehnice și circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere vor…

- Conform clasamentului realizat de IMD World Competitiveness Center in anul 2018, Elvetia se plaseaza, din nou, pe prima prima pozitie in acest clasament global, iar in primele 10 pozitii exista doar o singura tara din afara Europei Occidentale, respectiv Canada, ocupanta locului 6. SUA se claseaza…

- AJOFM Alba anunta ca angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, la data de 26 septembrie, locuri de munca in Belgia, Bulgaria, Finlanda, Franta, Germania, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovenia, Spania,…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2% in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informeaza AGERPRES…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2% in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Piata auto…

- Litrul de benzina a ajuns la aproape 6 lei, cu peste 10% mai mult decat anul trecut și mai mult chiar decat in perioada de boom de dinaninte de criza din 2008-2009. Unde se va opri totul? Nimeni nu știe. Spre exemplu, un litru de benzina costa acum, in medie 5,81 de lei, cu 12,6 la suta mai mult decat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca virusul pestei porcine „nu vine calare pe bicicleta” ”nu intra pe granita cu pasaportul”, astfel ca este dificil de controlat. Nu exista vaccin pentru el iar masurile preventive au fost aplicate la noi in ultimii cinci ani. Cunoscut pentru exprimarile…