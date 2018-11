De frica pestei, au omorât porcii PESTE NOAPTE! Sătenii, surprinși de rezultatul analizelor Vestea ca virusul pestei porcine a ajuns in sat i-a panicat pe localnicii din Odaia Manolache. De teama ca veterinarii vor veni sa le ia porcii, oamenii s-au grabit sa-i taie noaptea. Localnica: Ne -a pacalit. Vezi cum ne-a pacalit? Se rade de lume, doamna! Noi muncim toata vara la CAP, vai de capul nostru, muncim si am vrut si noi un porc sa taiem de Craciun si l -am taiat acum. Reporter: V-a fost frica? Localnica: Pai s-a auzit cu pesta. Il bag la lada, la Craciun il scot, il dezghet, atunci fac carnati, lebar, toba... Dupa doua zile de la raspandirea zvonului, localnicii au aflat ca a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

