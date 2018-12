DE FOLOS! 7 moduri cum să te porţi cu oamenii care SUBMINEAZĂ tot ce faci Cel mai bine ar fi sa scoti din viata ta persoanele care incearca sa-ti puna bete in roate, insa, daca nu poti, iata 7 moduri in care ar trebui sa te porti cu acesti oameni. Urmareste semnele Inainte de orice, asigura-te ca persoana respectiva te submineaza cu adevarat. S-ar putea doar sa ti se para sau sa fie doar o greseala neintentionata a respectivului. Ca sa fi sigur, urmareste aceste semne. Cei care au obiceiul de a-i submina pe ceilalti se folosesc de negativitate si de obicei fac aceste lucruri: Nu doar tu esti in vizor, ci si altii. Obisnuiesc sa barfeasca si sa critice pe toata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

