- Postul Pastelui se incheie cu Saptamana Mare, a patimilor lui Hristos. De-a lungul celor șase zile, pana la Paște, exista o serie de tradiții de care ar fi bine sa țineți cont. Cand se face pasca si cand se vopsesc ouale, de ce in Joia Mare se duc colaci la biserica și de ce in Vinerea Mare se ține…

- O mie de lampioane au fost lansate in aer la Mosul, pentru a marca inceperea noului an asirian. Traditia dateaza din antichitate, din perioada regatului Mesopotamiei, situat intre fluviile Tigru si Eufrat. Sarbatoarea este cunoscuta drept Kha b Nisan (CAB NISAN).

- Crestinii ortodocsi celebreaza, duminica, Floriile sau Duminica Stalparilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele - evocand intrarea lui Iisus in Ierusalim -, dar si una a celor cu nume de floare.

- Ierarhi, preoti, monahi si credinciosi mireni din Capitala si din judetul Ilfov vor participa, sambata, la pelerinajul de Florii organizat de Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor in ajunul praznicului imparatesc al Intrarii Domnului in Ierusalim. Tot astazi sunt programate și alte evenimente…

- Sarbatoarea de Florii, care celebreaza sosirea lui Iisus Hristos in Ierusalim, marcheaza inceputul saptamanii Patimilor ce culmineaza cu noaptea de Inviere si cu marea sarbatoare de Paste. Ramurile de salcie si dezlegarea la peste sunt simbolurile Floriilor.

- Cu o saptamana inaintea Patimilor Sale, Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, pe un asin, inconjurat de cei 12 Apostoli ai sai. Multimea l-a intampinat cu ramuri de curmal, recunoscandu-l ca fiind adevaratul Mantuitor. Din aceasta zi, biserica oficiaza in fiecare seara Deniile, in amintirea zilelor…

- Niciodata nu a stralucit mai tare, ca in ziua hramului, Biserica Buna Vestire din Corbeanca. Anul acesta, sarbatoarea a fost infrumusețata prin prezența, cuvantul și rugaciunea Parintelui Consilier Patriarhal Constantin Ursu care, impreuna cu Parintele Cristian Burcea, Protopopul Protopopiatului Ilfov…

- Cel mai ieftin teren arabil din Europa este in Romania, potrivit Eurostat. Un hectar de teren arabil in Romania costa in medie 1.958 euro. In medie, Țarile de Jos au inregistrat cel mai scump preț de achiziție pentru un hectar de teren arabil in UE in 2016, (63.000 euro/ha). Cu toate acestea, printre…

- Crestinii romano-catolici sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim, zi numita popular Florii si care marcheaza intrarea in Saptamana Mare, ultima pana la Pasti. In Biserica Romano-Catolica, de Florii este si Ziua Tineretului, cand se organizeaza procesiuni publice cu flori si ramuri in amintirea intampinarii…

- Companiile ROMAERO și Sikorsky – parte al grupului Lockheed Martin – au semnat un acord de parteneriat industrial, care se axeaza pe activitati ce vor asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria nationala de aparare a Romaniei la lucrari de asamblare, echipare, customizare…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) și-a propus sa inregistreze toate terenurile agricole pentru care se acorda subvenții europene pana-n anul 2020, a declarat directorul Agenției, Radu Codruț Ștefanescu, pentru Capital. Astfel, din totalul de 3.181 UAT-uri din Romania,…

- Fermele mici, tinerii fermieri și agricultorii din zona montana vor avea acces la imprumuturi avantajoase prin Fondul European de Investiții, anunța MADR, intr-un comunicat. Bugetul alocat pentru acest instrument prin Programul National de Dezvoltare Rurala este de 93,87 milioane euro din Fondul European…

- Proiecte benefice pentru comunitate, in plina desfașurare Așa cum scriam acum un an, comuna Berceni a ieșit din inerție. Noul primar, Gheorghe Covrigea, a demarat o serie de proiecte, unele finalizate, menite sa duca la modernizarea localitații pe care o gospodarește, la creșterea nivelului de civilizație…

- Mai sunt doar trei saptamani pana la Paști, iar carnea de miel in viu a ajuns sa coste undeva intre 11 și 15 lei pe kilogram, fața de 7-8 lei anul trecut. Motivul este simplu. Sarbatoarea pascala vine prea devreme in acest an, astfel ca mieii nu au avut timpul ca sa ajunga la greutatea optima pentru…

- Sprijinul cuplat pentru bovinele de carne are, la acest moment, cel mai mare cuantum din zootehnie. Crescatorii de bovine de carne, eligibili pentru sprijinul cuplat, au incasat de la APIA pentru anul 2017 un sprijin cuplat de 519,9658 euro/cap de animal, adica 2.391,47 lei/cap de animal. Numarul minim…

- Comisia Europeana propune creșterea ajutorului de minimis acordat pe exploatație agricola de la 15.000 de euro la 25.000 de euro, pe o perioada de trei ani pe o exploatație, anunța un comunicat transmis de Comisia Europeana. Aceasta propunere este un raspuns la cererile statelor membre ale UE de a imbunatați…

- Fiind un serviciu de urgența in așteptare, numarul de echipaje pregatite sa intervina ar trebui sa fie asigurat la varful de solicitari, pentru ca timpii de raspuns sa nu fie depașiți in nicio perioada de timp Unul dintre punctele importante de pe Ordinea de zi a celei mai recente intruniri a Autoritații…

- Bucuria primaverii a ajuns și la nevoiași, prin grija liceenilor din Snagov Pentru ca martie este luna bucuriei, a victoriei binelui impotriva raului, elevii Liceului Teoretic „Mihail Kogalniceanu”, Snagov, s-au grabit sa aduca, la inceput de primavara, un crampei de bucurie batranilor de la Caminul…

- Anul trecut aproape 630.000 de locuinte vechi si noi s-au tranzactionat la nivel national. Dintre acestea, cele mai multe (82.477) in Bucuresti, 43.774 in Cluj si 41.687 in Ilfov. De partea cealalta, cele mai putine s-au vandut in Teleorman - numai 4.470, Salaj si Caras-Severin, cu mai putin de…

- Numarul autoturismelor „verzi” noi (hibride, respectiv electrice 100%) vandute in Romania a ajuns la 193 de unitati, in ianuarie 2018, in creștere cu 70,8% in comparatie cu aceeași perioada din anul anterior, arata statistica Asociatiei Producatorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA). Potrivit…

- Timp de trei zile, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul IPJ Ilfov s-au aflat in misiune 24 de ore din 24, pentru a reglementa circulația pe drumurile naționale care strabat județul Ilfov, afectate de de ninsoare abundenta și viscol. Lor li s-au alaturat și colegii de la Serviciul ordine publica,…

- Potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) Ilfov, toate cele 6.587 de doze de vaccin antigripal primite pana acum (deși ministerului Sanatații i-au fost solicitate 11.000 de doze) și destinate imunizarii persoanelor aflate la risc din județ au fost repartizate medicilor de familie, unitaților cu paturi,…

- Vești bune pentru elevii și parinții acestora, din Ghermanești. Pana la jumatatea lunii septembrie, cladirea noii școli va fi data in folosința. Primaria Snagov a semnat, pe 22 februarie, contractul de execuție a lucrarilor, care vor incepe de indata ce vremea o va permite. Articol aparut in nr. 391…

- Casa de Cultura Clinceni a gazduit vineri seara, pe 23 februarie, un adevarat regal folcloric susținut de artiști renumiți care și-au dat mana pentru o cauza nobila, sa-l ajute pe Andrei, un baiețel de noua ani din comuna Clinceni caruia o boala nemiloasa i-a furat copilaria. Articol aparut in nr. 391…

- Masura s-a impus ca urmare a faptului ca la licitațiile publice organizate anterior nu s-au prezentat ofertanți Pe 13 februarie, in cadrul ședinței lunare a Consiliului Județean Ilfov (CJI), pe langa aprobarea bugetului local al județului (despre care v-am relatat pe larg in ediția anterioara a Jurnalului…

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice (AJFP) Ilfov are o structura organizatorica formata din 5 mari categorii de activitați – de servicii interne, colectare persoane juridice, colectare persoane fizice, inspectie fiscala și trezorerie. Articol aparut in nr. 391 al Jurnalului de Ilfov, ediția…

- Delegația Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Cooperarii Economice a Marii Negre (APCEMN), in colaborare cu Rețeaua Universitaților de la Marea Neagra, cu Universitatea din București și cu Centrul de Excelența pentru Studiul Minoritaților Transfrontaliere, a organizat, pe 20 februarie,…

- Tradiția se pastreaza cu sfințenie de catre comunitatea bulgarilor din Targoviste, Cartierul Matei Voievod. In prima sambata a Postului Paștelui, sambata care, dupa calendarul ortodox, este a Sfantului Teodor sau Todorovden, in limba bulgara, comunitatea bulgarilor din Targoviste sarbatoreste…

- Viata orasului Buftea e tumultuoasa si expresiva. In doua zile recente, 16 si 17 februarie, el a primit “asaltul” onorant al campionilor inaripati, porumbeii de competitie si crescatorii lor – in echipa inseparabila a elitelor. Componentii Asociatiei Columbofile Buftea au fost oaspeti ai localitatii…

- Vineri, 16 februarie, la Buftea s-a pus piatra de temelie a unui important parteneriat public-privat menit sa sprijine identificarea și recuperarea copiilor cu dificultați de invațare. Doua asociații non-profit, Edulier și Princesses and the Kids, impreuna cu Primaria orașului Buftea, iși propun sa…

- Mai multe proiecte de hotarari au fost adoptate de consilierii județeni in ședința din 13 februarie, cel mai important dintre acesta fiind cel cu privire la bugetul local al Ilfovului pe 2018. Potrivit documentului aprobat, bugetul local al județului Ilfov pentru 2018 este de 206.152.000 lei, atat la…

- Primarul Marian Oancea a semnat o scrisoare de intenție in vederea infrațirii comunei Snagov cu comuna Gandiaye, din departamentul Kaolach, Republica Senegal. In acest sens, sambata, 10 februarie, la Snagov a sosit o delegație din Republica Senegal, condusa de primarul comunei Gandiaye, Papa Songde…

- PayPoint Romania a semnat un parteneriat cu BRD Finance, pentru plata ratelor prin intermediul acestei retele. Serviciul se adreseaza clientilor BRD Finance care iși pot plati ratele prin intermediul celor peste 11.700 puncte de plata PayPoint din intreaga tara. Astfel, clientul BRD Finance se duce…

- Fermierii care au accesat fonduri europene prin masuri din PNDR 2020 trebuie sa depuna odata cu dosarul cererii de plata noi documente in format electronic, anunța Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR). „Avand in vedere prevederile Ordinului MFP nr. 2768 din 13 octombrie 2017 pentru aprobarea…

- Incepand cu anul de cerere 2019, statutul de fermier activ se stabilește și prin verificarea inregistrarii persoanelor fizice și juridice și a formelor asociative de persoane fizice sau juridice, pentru activitațile lor agricole, in Registrul contribuabililor/platitorilor, organizat de ANAF, anunța…

- Ședința de lucru a directorilor unitaților școlare de stat și private, din Ilfov @ Ordin pentru modificarea ordinului, termene noi, o implicare mai serioasa a parinților, obligații, sancțiuni și interziceri! La sediul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Ilfov a avut loc, saptamana trecuta, ședința…

- O legislație absurda cu consecințe dezastruoase Primaria orașului Bragadiru se confrunta cu o situație foarte neplacuta, a carei apariție nu a fost generata din vina administrației locale. Este vorba de 22 de strazi din cartierele Ghidiceni și Independenței, ale caror lucrari de modernizare au fost…

- Cadavrul unei femei a fost gasit, duminica, in lacul din Parcul IOR din Capitala, anunta ISU Bucuresti - Ilfov. La interventie au participat ambulante SMURD, echipaj de descarcerare si o echipa de scafandri. A

- In cadrul primei reuniuni din 2018 a Colegiului Prefectural Ilfov, conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Ilfov a prezentat evaluarea activitații desfașurate in 2017, rezultatele obținute de instituție, dar și planurile pe care aceasta le are, pentru anul in curs. Articol aparut in nr.…

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, a precizat, dupa clasarea dosarului sau de la DNA, ca este necesara continuarea luptei impotriva coruptiei, dar, in acelasi timp, nu trebuie sa fie facute abuzuri asupra niciunui om, indiferent ca este sau nu om politic. Articol aparut in nr.…

- Sarbatoare mare pentru crestinatate in data de 2 februarie. In fiecare an, in data de 2 februarie, la 40 de zile de la Craciun, crestinii sarbatoresc Intampinarea Domnului. Sarbatorea marcheaza ziua ducerii lui Iisus Hristos la Templul din Ierusalim.

- Forza Rossa, reprezentantul Ferrari pe piața locala, a deschis oficial vineri, 26 ianuarie, un nou sediu dedicat exclusiv marcii Ferrari. Amplasata in Otopeni, pe Calea Bucureștilor la numarul 91A, cladirea Forza Rossa, proprietate a grupului, este considerata a fi unul dintre cele mai mari ansambluri…

- Drumuri de lumina, in arta educatiei si invataturii Profesorii sunt acei oameni speciali care transforma treptat abecedarele in poeme ale vietii fiecaruia dintre noi. Iar comunitatea din Chitila si-a omagiat dascalii, pretuindu-le vocatia si munca. Nu intamplator, trei dintre cele patru scoli de aici…

- Așa cum spuneam intr-un articol anterior, comuna Corbeanca se afla intr-un amplu proces de dezvoltare și modernizare. Edilii acestei așezari emblematice pentru județul Ilfov, primarul Valeriu Anton, viceprimarul Adrian Hojda și membrii Consiliului local, sunt preocupați ca așezarea pe care o gospodaresc…

- Masuri și termene stricte pentru traversarea cu bine a perioadei reci Comandamentul pentru situații de urgența constituit la nivelul Prefecturii județului Ilfov a stabilit programul de masuri ce vor fi intreprinse pana in martie 2018, ”in scopul desfasurarii activitatilor din domeniul energetic, transporturi,…

- 6 ianuarie, sarbatoarea inchinata Botezului Domnului. Zi de aleasa bucurie pentru localnicii din satul Roșu, comuna Chiajna, și din imprejurimi. Peste o mie de pelerini de toate varstele au venit la sarbatoare, la biserica pastorita cu multa dragoste de parintele paroh Ion Ciuca, inca de la primele…

- In urma discuțiilor crescatorilor de ovine cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, care s-au derulat recent, dar și din alte dialoguri pe care aceștia le-au avut cu șeful MADR, oierii au aflat ca, din calculele efectuate pana in prezent, urmeaza sa primeasca circa 22 de lei pe cap de animal pentru Ajutorul…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat deschiderea unei noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare prin intermediul submasurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Sesiunea de depunere a cererilor…

- Sfântul Ioan Botezatorul este considerat cel mai mare și important între sfinți, dupa Fecioara Maria și este cel care a anunțat și pregatit timpul mesianic, cu alte cuvinte, cel care a anunțat venirea Mântuitorului pe pamânt. Sfântul Ioan Botezatorul se sarbatorește…

- Sfantul Ioan Botezatorul se sarbatorește in fiecare an pe data de 7 ianuarie, sarbatoarea fiind cunoscut și sub denumirea simpla de Sfantul Ion. Cu aceasta ocazie, tradiția populara considera ca s-au incheiat in mod oficial sarbatorile de iarna incepute de Sfantului Nicolae, pe data de 6 decembrie.…