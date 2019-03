Stiri pe aceeasi tema

- Turcia este un ”aliat de fapt” al SI, a raspuns marti seful statului ceh, intrebat, intr-o dezbatere publica, la Vintirov (vest) de ce Turcia ii vizeaza pe kurzi, care lupta impotriva islamistilor.”De ce ii ataca pe kurzi? Pentru ca (turcii) sunt aliati de fapt ai SI”, a continuat Zeman.El…

- Turcia va avea nevoie de ajutorul Rusiei dupa planificata retragere a fortelor armate americane din Siria, a declarat joi presedintele turc Recep Tayyip Erdogan in timpul intrevederii cu omologul sau rus Vladimir Putin, informeaza dpa. "Este foarte important sa lucram impreuna in fata acestei noi evolutii"…

- Mike Pompeo a afirmat ca asigurarile au venit din partea presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, care a amenintat in repetate randuri fortele kurde sustinute de Washington si luptand impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic (SI). Recep Tayyip Erdogan a vorbit cu Donald Trump cu putin inainte ca…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a spus luni ca Turcia a promis sa ii protejeze pe combatantii kurzi din Siria, chiar inainte de a pleca intr-un turneu regional care are loc dupa decizia neasteptata a lui Donald Trump de a retrage trupele americane, transmite AFP preluata de Agerpres. …

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a spus luni ca Turcia a promis sa ii protejeze pe combatantii kurzi din Siria, chiar inainte de a pleca intr-un turneu regional care are loc dupa decizia neasteptata a lui Donald Trump de a retrage trupele americane, transmite AFP. Mike Pompeo…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat duminica seara ca omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a dat asigurari ca va elimina ce a mai ramas din gruparea Stat Islamic (SI) in Siria, dupa anuntul retragerii trupelor americane din aceasta tara, transmite AFP preluata de Agerpres. "Presedintele…

- Turcia si-a consolidat posturile de control de la frontiera cu Siria, in pofida anuntului anterior conform caruia o ofensiva militara preconizata a fost amanata, transmite luni dpa. Echipamente, printre care tancuri si piese de artilerie, precum si trupe au sosit in provincia Kilis, situata in sud-estul…

- Turcia va prelua operatiunile din Siria impotriva retelei teroriste Stat Islamic dupa retragerea trupelor americane, a afirmat vineri seara presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, citat de site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax. "In conformitate cu ceea ce am discutat cu presedintele Donald…