- Jurnalistul Marius Tuca ofera date exclusive din ancheta privind crima de la Caracal și spune ca probele ADN recoltate de pe proprietatea lui Gheorghe Dinca, din butoiul unde au fost gasite mai multe ramașițe umane, aparțin Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani, rapita miercuri.“Stenogramele…

- Presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei, Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, fata ucisa la Caracal, a publicat, marti, pe Facebook, stenogramele apelurilor facute la 112 de nepoata sa. El mentioneaza ca decizia publicarii "a apartinut exclusiv tatalui si mamei Alexandrei".…

- Inculpatul din Caracal, Gheorghe Dinca, suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, ar fi decis sa-si retraga contestatia pe care a formulat-o la decizia de arestare preventiva data, sâmbata, de Tribunalul Dolj, pe motiv ca

- Un grup de circa 100 de elevi de la liceele si scolile din Caracal, unii dintre ei colegi ai Alexandrei Macesanu, adolescenta despre care exista dovezi ca a fost violata si ucisa de Gheorghe Dinca, au...

- Polițistul care i-a spus Alexandrei Maceșanu sa nu mai țina linia ocupata neaga acuzațiile ca ar fi tratat-o cu indiferența pe adolescenta care ulterior a fost ucisa de criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca.

- Camera de Comert si Industrie din Romania a anuntat ca se retrage din Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), organizatie condusa de Alexandru Cumpanasu, unchi al Alexandrei Macesanu, in contextul in care acesta „angajeaza numele institutiei in diverse declaratii publice”. In replica,…