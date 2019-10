De două ori victimă în aceeaşi zi. Accident rutier la Recaş cu o ambulanţă implicată Un grav accident de circulatie a avut loc in aceasta seara in orasul Recas, in urma caruia au rezultat trei victime. Una dintre acestea era un pacient de pe o ambulanta din Hunedoara, care a mai suferit un accident astazi si era tranportat la Timisoara. The post De doua ori victima in aceeasi zi. Accident rutier la Recas cu o ambulanta implicata appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

