- Atacantul formatiei PSG Kylian Mbappe a fost desemnat cel mai bun jucator francez, in 2018, de publicatia France Football, relateaza News.ro.Mbappe, in varsta de 20 de ani, a castigat Cupa Mondiala cu nationala franceza, si campionatul, cu Paris Saint-Germain. El ii succede in aceasta ancheta…

- Atacantul argentinian Mauro Icardi a fost desemnat cel mai bun fotbalist din campionatul Italiei in anul 2018. Capitanul lui Internazionale Milano a fost premiat in cadrul unei gale care a avut loc chiar in orașul de reședința al clubului, cel mai important al provinciei Lombardia.

- Atacantul lui Atletico Madrid, Antoine Griezmann, a fost declarat al treilea cel mai bun fotbalist din lume, insa jucatorul francez a fost dezamagit la sfarsitul galei. Inca de la inceputul serii, Griezmann a inceput un "conflict" cu cei care decid castigatorul celui mai ravnit...

- Capitanul lui Napoli, Marek Hamsik, si-a prezentat noua bijuterie din garaj. Pe contul sau de Instagram, cu mesajul "Bine ai venit acasa, 488 Pista", mijlocasul slovac a pus poze cu cea mai noua masina lansata de Ferrari, pe care jucatorul lui Napoli o are deja.

- Iordanianul Thaer Bawab, atacantul de 33 de ani al Chiajnei, a vorbit despre Laurențiu Reghecampf. Bawab și Reghecampf au lucrat la FCSB și la Gloria Bistrița, dar atacantul nu s-a numarat printre preferații actualului tehnician de la Al Wahda. Bawab a povestit un episod recent cu Laurențiu Reghecampf.…

- Denis Alibec spune ca a vorbit cu Marius Șumudica, antrenorul lui Al Shabab, care i-a transmis ca-l va lua la echipa araba daca va marca mai multe goluri in Romania. Atacantul are doar o reușita pentru Astra in acest sezon. "Am mai vorbit cu Marius Șumudica. Mi-a zis ca ma așteapta acolo la el, dar…

- La 37 de ani, fostul internațional englez Peter Crouch inca joaca la Stoke City, in liga secunda. Atacantul de 2,01 m, multa vreme cel mai inalt fotbalist din Premier, și-a pastrat simțul umorului. Vazand-o pe Lady Gaga intr-un costum foarte larg, Crouch a comentat: "A star is born e unul dintre cele…

- Ianis Hagi (19 ani) și Dennis Man (20 de ani) apar pe lista de transferuri a andaluzilor de la Seviila. Sevilla are un start fenomenal de sezon. Este lider in La Liga, peste cei 3 granzi, Barcelona, Atletico Madrid și Atletico Madrid, și a marcat nu mai puțin de 18 goluri in ultimele 4 partide din…