Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul galez Geraint Thomas a primit un nou trofeu de castigator al Turului Frantei, in locul celui care i-a fost furat in luna octombrie, a anuntat echipa Sky. Thomas, in varsta de 31 ani, a obtinut prima victorie din cariera sa intr-un Mare Tur, in luna iulie, in Hexagon. El intrat in posesia unei…

- Utilizatorii unei platforme de intalniri din Danemarca doneaza pentru cei fara adapost din cadrul asociatiei Samusocial Craciunul este perioada din an care ne amintește de activitatea care guverneaza aceasta sarbatoare –aceea de a oferi fara a aștepta nimic in schimb. Așa ca ne asiguram ca am cumparat…

- Sa lucrezi patru zile pe saptamana dar sa fii platit pentru cinci pare prea frumos sa fie adevarat insa o serie de companii din intreaga lume, care au decis sa incerce saptamana de lucru de patru zile, au descoperit ca aceasta duce la o productivitate mai mare, un personal mai motivat si mai putina…

- Pavel Bartoș a dezvaluit motivul pentru care nu mai prezinta singur emisiunea „Vocea Romaniei”, difuzata de Pro TV. Astfel, actorul le-a raspuns telespectatorilor care s-au intrebat de ce a fost schimbat formatul cunoscutei emisiuni. Prezent in emisiunea online prezentata de Petrișor Obae, pe pagina…

- Acordul pe tema Brexit propus de premierul Theresa May este inadecvat, lumea va fi "ingrozita", afirma Samuel Wilson, un deputat din cadrul formatiunii nord-irlandeze Partidul Democratic Unionist (DUP), care asigura majoritatea Guvernului conservator de la Londra in Camera Comunelor, potrivit Mediafax.…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a anuntat, vineri, ca saptamana viitoare va semna un contract al studiului de fezabilitate pentru construirea unei noi statii de metrou in Berceni. Porivit edilului, statia ar putea fi gata in 2020 -2021.

- O femeie a fost lovita marti dimineata, la ora 8:57, de metrou in statia Aurel Vlaicu, acesteia acordandu i se primul ajutor dupa ce a fost scoasa de pe calea de rulare, informeaza Metrorex, citat de AGERPRES.Metrorex informeaza ca, astazi, 9.10.2018, la ora 8:57, o calatoare aflata in statia Aurel…

- Primarul Emil Boc susține ca el se duce zilnic pe jos la locul de munca și ca se simte mult mai bine. ”Eu ma duc în fiecare zi pe jos spre Primarie, fac 20 de minute. Când pot ma duc și cu transportul în comun, mai vorbesc cu oamenii.…