De Crăciun, La Castel îți oferă mai mult timp pentru familie Si chiar asa, mai tineti minte gustul sarbatorilor de altadata? Cand bunica framanta de zor si ne pregatea turte cu julfa, iar bunicul taia carnea pentru chisca, afuma carnatii si scotea din beci vinul acela bun, pastrat special pentru sarbatori. Apoi stateam la gura sobei si ascultam povesti. Aceleasi povesti an de an, care sunau mereu fermecator si interesante, caci bunica le impodobea cu povata si blandetea ei, iar tata le rostea cu incredere, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucian și Ovidiu, cei doi copii orfani crescuti de bunica Tania, intr-o casa de la marginea Craiovei, dupa ce si-au pierdut parintii in mai putin de doua luni, l-au primit cu mari emotii pe Mos Nicolae. Baietelul cel mare si-a dorit bani, cel mic, dulciuri, iar cea care vegheaza asupra lor isi doreste…

- Accidentul de pe podul din Ovidiu din Constanta in urma caruia a murit o familie intreaga, a fost provocat de un șofer din Negresti-Oaș, de 33 de ani. Tanarul circula beat și cu viteza, la volanul unui bolid Mercedes, spun jurnalistii de al ObservatorTv. Bunica, mama si nepoata de doar 3 ani au murit…

- Trei generatii, o fetita de trei ani, mama, dar si bunica au pierit dupa ce masina cu care calatoreau a fost lovita violent de un alt autoturism, condus de un sofer baut, din Negresti Oas. Barbatul, care a intrat pe contrasens, a incercat sa fuga dupa accident, dar a fost prins de ceilalti participanti…

- Smiley (35 de ani ), aflat in turneul national „#Confesiune“, a sustinut un concert in Pitesti, orasul sau natal, si a declarat ca a fost extrem de emotionat, mai ales ca bunica sa l-a vazut pentru prima data live pe scena.

- Sandu Madena Maria, adolescenta in varsta de 17 ani care a alertat un intreg oraș prin fuga de acasa, s-a intors ieri noapte la domiciliu. Madena este fiica lui Sandu Zamfir, cunoscut drept Austrianu. IJP Prahova informeaza ca Madena Maria, s-a intors acasa in cursul nopții de duminica spre luni, și…

- Bursucu se simte un barbat implinit alaturi de logodnica Andreea si fetita lor, pe care au crestinat-o luna trecuta, scrie stirilekanald.ro. Desi are parte de momente de bucurie, cele de tristete nu l-au ocolit. Nimeni nu a stiut ca in urma cu cateva luni, bunica lui a murit. Prezentatorul nu a vrut…

- Targul de povești pentru copii. Targ de carte dedicat exclusiv celor mici, in perioada 20-21 octombrie, in cadrul Galeriilor de Arta de la Poarta a III-a a Cetații Alba Carolina Clubul de carte “Cu copiii la povești” are placerea de a va invita la primul Targ de carte pentru copii din zona noastra.…