De cine trebuie aparat cursul de schimb?

- Consiliul Concurentei a declansat o analiza a nivelului ROBOR din ultima perioada, avand in vedere fluctuatia indicatorului dupa aparitia, la finele anului trecut, a Ordonantei de Urgenta 114/2018, a declarat, luni, pentru AGERPRES , presedintele...

- Euro creste la 4,70 lei, fata de 4,69 lei, cursul atins vineri la cursul BNR (4,6975 lei/euro). Este a cincea sedinta consecutiva in care euro doboara un record istoric in fata monedei nationale si pentru prima data in istorie cand moneda europeana sparge pragul de 4,7 lei la cursul BNR. Euro a inceput…

- Cursul de schimb leu/euro a atins luni un nou maxim istoric, de 4,7081 lei, ca urmare a unei cresteri de 0,23% fata de vineri, arata datele afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Aceasta este a cincea zi de crestere consecutiva, continuand tendinta de saptamana trecuta.

- Cursul euro a urcat ieri de la 4,6830 la 4,6890 lei, care reprezinta un nou maxim istoric, al șaselea de la începutul anului. Ttranzacțiile s-au realizat în culoarul 4,684 – 4,692 lei. Cotația de la ora 14:00 se plasa la 4,689lei. Media dolarului american a urcat de la 4,1063…

- Cursul de schimb leu/euro a atins miercuri un nou minim istoric, de 4,6830 lei, ca urmare a unei creșteri de 0,02% fața de marți, arata datele afișate de Banca Naționala a Romaniei (BNR), conform Mediafax.De asemenea, cursul de schimb leu/euro a atins marți un nou minim istoric, de 4,6822…

- Privit la nivel individual, micro, anul 2018 a fost unul bun din punct de vedere economic, au fost job-uri suficiente, au crescut salariile, s-au cumparat locuinte, masini, electrocasnice. Se spune ca nevoile individului sunt pe primul loc, iar daca ne ghidam dupa acest aspect, putem spune ca inceputul…

- CURS BNR, 12 decembrie 2018. Schimb valutar/ EURO a crescut astazi la 4.6605 lei. Leul a inregistrat o depreciere de 0,0077 lei. Dolarul american, creștere uriașa CURS BNR, 12 decembrie 2018. Schimb valutar/ Și DOLARUL SUA a crescut la 4.1120, inregistrand o creștere de 0,0247 lei. …

- Leul s-a apreciat vineri in fata euro, ajungand la cel mai scazut nivel din ultimele aproape 11 saptamani, reiese din datele afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Tendinta nu a fost diferita pentru restul cursurilor.