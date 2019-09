De cine ar trebui apărat "modul nostru de viaţă european" - de migranţi sau de populişti? Mai multe voci din blocurile liberal, al Verzilor si socialist au cerut clarificari in legatura cu denumirea noului post, care presupune supervizarea unei largi game de probleme, inclusiv migratia, securitatea, educatia si integrarea si care ii va reveni grecului Margaritis Schinas, in cazul in care va fi confirmat. Ursula von der Leyen are ocazia sa le dea explicatii joi liderilor de grupuri parlamentare, in fata carora este chemata sa clarifice rolul viitorului "vicepresedinte pentru protejarea modului nostru de viata european", intre alte probleme legate de propunerile sale pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul belgian Guy Verhofstadt, din grupul "Renew Europe", i-a cerut noii presedinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sa revizuiasca denumirea portofoliul propus sub formula "Protejarea modului nostru european de viata", care acopera atat securitatea, cat si migratia, ori sa se confrunte…

- Cea mai mare economie a Europei intra in recesiune, afectata de un Brexit fara acord si de escaladarea tensiunilor comerciale globale Institutul de cercetare economica Ifo din Munchen si-a redus estimarile privind evolutia PIB-ului Germaniei in 2019 si a avertizat chiar ca o recesiune va lovi cea mai…

- ”Parlamentul European, care-i reprezinta pe cetațeni, s-a impus in fața Consiliului European, Executivului, care reprezinta statele, prin votul dat Ursulei von der Leyen. E victoria democrației. Statele de la Vișegrad au caștigat la distrugere, prin blocarea lui Weber, dar in Parlament nu s-au ales…

- Profesorul universitar Valentin Naumescu a facut o analiza vizavi de votul pentru Ursula von der Leyen. Pentru a prelua funcția, acesta trebuie sa obțina o majoritate de 374 din 747 de voturi. ”Viktor Orban, care vrea sa cada mereu in picioare (cine nu ar vrea?), s-a reorientat rapid si spune…

- ”I-am transmis astazi candidatei la presedintia Comisiei Europene Ursula Von Der Leyen o scrisoare deschisa, ca urmare a discutiei de ieri cu eurodeputatii noului grup din care face parte si Alianta USR PLUS, Renew Europe. Pentru ca grupul sa-i poata oferi sustinere pentru votul din Parlamentul European,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a cerut joi deputatilor in Parlamentul European sa sprijine numirea Ursulei von der Leyen, insistand ca decizia liderilor Uniunii Europene de a o desemna pentru postul de presedinte al Comisiei Europene a fost democratica, transmit Reuters si DPA. ”Pentru…

- Dacian Ciolos este primul presedinte roman al unui grup din Parlamentul European, dupa ce miercuri a fost votat lider al Renew Europe, al treilea grup din PE și fara de care nici popularii, nici socialiștii, nu vor putea forma o majoritate. „Presedintia grupului Renew Europe e doar un pas in constructia…

- 'Exista un anume numar de ambiguitati, in special in ceea ce priveste pozitia lui Trump cu privire la Brexit si la faptul ca el sustine promovarea unui Brexit dur', subliniaza Macron intr-un interviu in limba engleza acordat revistei New Yorker. 'Cred ca el trebuie sa-si clarifice pozitia…