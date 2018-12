De Centenar, Resita a scris viitorului Ceremonialul militar si religios si-au urmat fireasca sobrietate, s-au schimbat urari de „La mulți ani, Romania! La mulți ani, romani!“. Nu au lipsit trupele din subordinea Ministerului Apararii, agenții de poliție, poliție locala, de frontiera, pompierii sau jandarmii, si daca n-am avut oaspeți in uniforma de pe alte meleaguri, județul a trimis reprezentanți in Cetatea Unirii. Acum, la un secol de la evenimentul care ne-a schimbat destinul intr-unul comun, Institutia Prefectului si-a dat mana cu Consiliul Judetean Caras-Severin, Centrul Militar Judetean Caras-Severin si Primaria Municipiului… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

