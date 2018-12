Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Iasi in parteneriat cu Scoala Junior si Facultatea de Biologie ale Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi deruleaza un proiect de suflet. In zilele de 20 si 21 decembrie, 100 de hranitori din lemn puse la dispozitie de Scoala Junior vor fi instalate in parcurile…

- Scriitorul Mircea Cartarescu a primit, sambata seara, Premiul Thomas Mann 2018, unul dintre cele mai mari premii ale literaturii germane. La ceremonia din orasul Lubeck au participat scriitorul și traducatorul Ernest Wichner care a tinut Laudatio, poetul și editorul Michael Kruger care a citit discursul…

- Eveniment Operatiunea rotirea cadrelor: PSD si-a „reinnoit“ echipa de la guvern aducand pe posturi ministeriale „fosti“ pe care-i daduse afara pentru ca nu erau buni Tweet Print Mail Autor: Iulian Anghel astazi, 00:07 2 PSD a facut ieri o remaniere guvernamentala inlo­cuin­du-i pe titularii…

- Mai multe persoane au participat, sambata seara, la un protest in fata Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, cerand demisia ministrului Justitiei Tudorel Toader, rector autosuspendat al institutiei, pe care il acuza ca a devenit „sluga” lui Liviu Dragnea. Pe fatada cladirii au fost proiectate…

- Un autoturism VW Touareg a fost transmis fara plata, in anul 2016, de Serviciul Roman de Informatii catre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, informeaza SRI. Precizarea vine dupa ce in presa a aparut informatia ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, rector suspendat al Universitatii "Alexandru…

- Venind in intampinarea elevilor de clasa a XII-a, Facultatea de Științe Exacte și Inginerești organizeaza cursuri de pregatire la matematica, pentru examenul de Bacalaureat-2019. Cursurile gratuite oferite de cadrele didactice universitare incep in data de 10 noiembrie 2018, in intervalul orar 10.00-12.00,…