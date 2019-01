De cealaltă parte a baricadei! (3) Șefi de post, trimiși in judecata pentru abuz in funcție. Cat de bine și-au facut treaba procurorii Continuam seria polițiștilor din Bistrița-Nasaudcare, de-a lungul anilor, au fost inculpați in dosare penale. De data aceasta avem in vizor doi polițiști din Tarlișua, Ioan Țermure și Alexandru Bolbos. Doua cazuri extrem de incalcite și ciudate, in care se vorbește de abuz in serviciu, complicitate la traficul de țigari, fals in declarații sau favorizarea infractorului. Numai ca,dupa trimiterea celor doi in judecata, in 2015, in ambele cazuri urmarirea penala a fost prost intocmita, astfel ca rechizitoriile… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

