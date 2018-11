Stiri pe aceeasi tema

- Noua treceri de pietoni au fost marcate pe strada Bogdan Voda din Suceava, o cale rutiera asfaltata recent, care are doar 300 de metri. La fiecare intersectie este o trecere de pietoni, proiectul fiind implementat de Primaria orasului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Brașovul are nevoie de initiative care sa imbunatațeasca viața locuitorilor ei. Aceste idei pot veni chiar de la cetațenii ei, sau de la cei pe care i-au ales sa-i reprezinte. Intre acești aleși ar trebui sa existe o stransa colaborare, pentru ca inițiativele care pot avea efecte pozitive sa fie aplicate.…

- Brasovul a fost inclus pe lista neagra a oraselor poluate din Romania, dupa ce au existat depasiri peste limitele normale ale valorilor de dioxid de carbon, dar si a particulelor in suspensie din aer.

- Apele termale au virtuti terapeutice pentru oameni, dar pot juca acelasi rol si pentru sanatatea turismului romanesc in general. Meseriile din acest sector de activitate se vor afla in centrul unei dezbateri care va avea loc pe 2 noiembrie (intre orele 9.00-14.30), la Hotelul Continental Forum din Oradea,…

- Banca Comerciala a inceput reabilitarea zonei de acces in sediul sucursalei Satu Mare a unitatii bancare. Negocierile cu Primaria au dat roade. „Discordanța frapanta intre imaginea zonei de acces a BCR Satu Mare și zona invecinata, reabilitata de Primarie in urma cu mai bine de un an, va lua sfarșit.…

- Avand in vedere datele prezentate de Institutul Național de Statistica (INS) cu privire la declinul demografic la nivel de țara, inclusiv la Brașov, am propus colegilor mei, consilierii locali ai Partidului Social Democrat (PSD) Brașov, inițierea unui proiect de hotarare prin care Primaria sa ofere…

- De joi si pana duminica, la Bazinul Olimpic Brasov se va desfasura o competitie extrem de importanta pentru poloul brasovean si nu numai, si anume turul I de calificari din LEN Champions League, turneu care va reuni la start sase echipe din Italia, Franta, Georgia, Ucraina, Turcia si Romania. Antrenorul…