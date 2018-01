Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul astronaut John Young, unul dintre puținii oameni care au pasit pe Luna, a murit la varsta de 87 de ani. Potrivit unui comunicat al agentiei spatiale americane, el avea probleme de sanatate.

- Seria de accidente produse vineri seara de adolescentul de 16 ani din Tureac, care s-a urcat baut la volanul unei autoutilitare și a lovit șase pietoni de pe marginea drumului, a inregistrat un prim deces, o fata de 16 ani.

- Ți s-a intamplat cu siguranța sa visezi ca a murit o persoana iubita, scrie realitatea.net.Daca visezi repetat ca moare aceeași persoana iubita, analizeaza-ți potențialele sentimente negative fața de persoana respectiva.

- Steuer a murit pe data de 1 ianuarie, potrivit unor surse citate de presa americana. Nu se cunosc detalii despre cauza mortii tanarului actor. Jon Paul Steuer s-a nascut in California in martie 1984 și și-a inceput cariera in actorie la varsta de trei ani, cand a jucat in piesa de teatru The…

- Un gardian de la Penitenciarul Rahova a murit joi, la scurt timp dupa ce a ajuns la serviciu. Barbatul, de 42 de ani, a spus ca se simte rau inca de la intrarea in tura, dar nimeni nu l-a luat in seama, transmite Antena 3. Acesta a fost gasit inconstient pe scarile Penitenciarului de un coleg, care…

- O femeie din Statele Unite ale Americii a impresionat pana la lacrimi o lume intreaga, dupa ce s-a maritat pe patul de spital, iar ulterior s-a stins din viața, potrivit realitatea.net. Femeia s-a maritat in rochia de mireasa, iar la cateva ore dupa nunta, aceasta s-a stins din viața, rapusa de cancer.…

- Cel putin 48 de persoane au murit marti dupa ce un autocar a cazut de pe o faleza, la nord de Lima, anunta CNN. Conform anuntului Ministerului de Interne, victimele au fost gazite in autobuz, in Oceanul Pacific si pe plaja stancoasa pe care s-a prabusit autobuzul, titreaza News.ro. Sase persoane au…

- Inca noua persoane și-au pierdut viața in timpul protestelor antiguvernamentale din Iran, in timp ce conflictele dintre protestatari și forțele de securitate continua pentru a șasea zi, transmite presa iraniana citata de BBC News. Cele mai recente violențe au dus la moartea a noua persoane in regiunea…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice.

- Este cea mai mare tragedie produsa pe caile ferate romanești și a treia din lume. In dimineața zilei de 31 decembrie 1916 (pe stil vechi), peste 1000 de oameni și-au pierdut viața intr-un accident feroviar produs in gara Ciurea din județul Iași. Ramasa in istorie cu numele de “Catastrofa de la Ciurea”,…

- Inca o tragedie in sportul romanesc. A murit Georgian Tudor, una dintre marile speranțe ale boxului romanesc, bronz european la cadeți și bronz mondial la juniori. O noua veste devastatoare a lovit lumea boxului romanesc. Dupa decesul celui care a fost Viorel Soroceanu a venit, acum, randul lui Georgian…

- Un tanar in varsta de 32 de ani s-a sinucis astazi, aruncandu-se in fata trenului in Navodari. Medicii au incercat sa faca tot posibilul sa il tina in viata, insa, din pacate, a murit din cauza ranilor grave.

- Victima a fost transportata la spital, unde a murit dupa cateva ore. Potrivit reprezentantilor inspectoratului de Politie al judetului Dolj, miercuri, in jurul pranzului, un angajat al unui hypermarket din Craiova nu a manevrat corespunzator un motostivuitor, iar un container metalic a cazut peste un…

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.…

- Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovski, in apropierea unei statii de metrou din vestul capitalei Rusiei. Politia investigheaza doua posibile cauze ale accidentului. Potrivit unei surse citate de RIA Novosti, este posibil ca franele vehiculului sa fi cedat sau ca accidentul sa fi survenit dupa…

- Lumea sportului a pierdut un jucator valoros chiar in Ajunul Craciunului, cand toata lumea spera la minuni. Fotbalistul echipei Boavista Porto s-a stins din viata la varsta frageda de doar 20 de ani.

- Declaratii ale unor pacienti care au avut de a face cu medicul urolog Mihai Lucan au fost date publicitatii dupa perchezitiile facute zilele trecute la Cluj. Mihai Lucan, fiul sau si fostul director al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, Dan Sanpetreanu, sunt cercetati sub control…

- Cel putin 18 persoane au murit si altele au fost date disparute in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren generate de furtuna tropicala Tembin in sudul statului Filipine, vineri, au anuntat autoritatile din aceasta tara, citate de DPA.Peste 15.

- Accident teribil la granița dintre județele Timiș și Hunedoara. Trei copii au ramas orfani de tata. Cinci persoane au fost ranite in timpul accidentului, dintre care una incarcerata. In ciuda eforturilor de a-l salva, barbatul prins intre fiarele mașinii a decedat. Soția și cei trei copii au lui au…

- Tanara de 26 de ani, din judetul Vaslui, care in urma cu o saptamana facea un apel disperat pe Facebook in cautarea de donatori de sange s-a stins din viata. Diagnosticata in urma cu cateva luni cu leucemie, Laura era mama a cinci fetite, cea mai mica de 8 luni, cea mai mare de 8 ani si tripletele de …

- Avion PRABUSIT in urma cu cateva minute. Mai multi morti si raniti. Momentul prabusirii a fost filmat VIDEO Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei,…

- In aceasta dimineata, a aparut o informatie care a socat o tara intreaga. Un site de stiri a anuntat ca Marian Ralea a murit, azi, 19 decembrie, cu doar o zi inainte ca actorul sa implineasca 60 de ani. Dupa doar cateva minute, stirea a fost retrasa, dar oamenii au intrat in panica.

- Un barbat de 43 de ani din Suceava a murit dupa ce a baut lichid de parbriz. Tragedia s-a petrecut in seara de vineri, in localitatea suceveana Dorna Arini. Barbatul a fost preluat de un echipaj de...

- HOROSCOP BERBEC Participi azi la un fel de curs in care acumulezi informatii noi si o experienta superioara in domeniul in care te pregatesti temeinic, scrie lyla.ro. Discutia pe care o ai cu un profesor sau cu un specialist clarifica o serie de intrebari care te macina si simti ca lucrurile…

- Un convoi NATO a fost tinta unui atac cu bomba, duminica, la Kandahar. O persoana a murit si alte patru au fost ranite, au anuntat oficiali locali, precizand ca nu exista victime printre fortele internationale, relateaza News.ro.

- Trecerea in neființa la doar 56 de ani a unui indragit cantareț a luat prin surprindere o lume intreaga. Este vorba despre solistul trupelor Nevermore și Sanctuary, Warrel Dane. Acesta s-a...

- Cerasela T., studentAƒ a FacultAƒAii de Farmacie de la Universitatea de MedicinAƒ AYi Farmacie aEzGrigore T. PopaaE din IaAYi, a murit la spital A®n cursul dupAƒ-amiezei de vineri, 15 decembrie, dupAƒ ce a fost grav accidentatAƒ de o maAYinAƒ.

- Regele Mihai I (1910 - 2017) petrecuse mai multe vacante din adolescenta in tinuturile Hunedoarei, de unde se intorsese cu amintiri dragi. Cateva dintre ele au fost relatate in volumul „Cum invata a-si cunoaste tara Maria Sa Mihai”.

- Urcand cele douasprezece trepte ale Zodiacului, Luna va da o noua conotatie viselor, la aproximativ doua zile si jumatate, scrie kfetele.ro. Nu ar fi foarte complicat sa va procurati un tabel cu fazele Lunii si sa va interpretati astfel singuri visele. Citeste si HOROSCOP DECEMBRIE 2017: Zilele…

- Un star american care a jucat in serialul "Partridge Family", a murit, dupa ce saptamana trecuta, el a ajuns de urgenta la spital. Din cauza problemelor de sanatate, el nu mai putea sa cante la chitara, astfel ca spectacolele si le-a anulat de mult timp.

- Visele nu pot sa prezica viitorul, insa ne pot ajuta sa ințelegem ce anume ne dorim in subconștient, scrie realitatea.net.Un vis despe moarte, mai ales daca este vorba despre a noastra, poate fi alarmant. Cu toate acestea, ințelesul nu este neaparat negativ.

- Visele au explicatii multiple, asa ca si cele despre care nu iti poti inchipui ca au vreo legatura cu subconstientul tau sau cu intamplarile prin care treci zi de zi au, de fapt, o semnificatie. Astazi, vom vorbi despre visele in care ti se arata o mireasa. Probabil ca ai auzit diverse variante in acest…

- Visele in care iți cad dinții sunt printre cele mai intalnite de-a lungul vieții. De obicei, in acestea, dinții cad fie in palme, fie de la o simpla atingere ori se intampla sa visezi ca ți se stramba dinții.

- O tanara de 18 ani, eleva in clasa a XI-a, si tatal acesteia si-au pierdut viata in accidentul produs sambata dupa-amiaza pe DN 1, la Persani, in judetul Brasov, unde un TIR incarcat cu parchet s-a rasturnat peste un autoturism.

- Doi muncitori care lucrau la renovarea Centrului Cultural din Breaza au cazut, cu schela, de la cativa metri. Cei doi se pare ca lucrau la planșeul unei case. Nu se știe daca cei doi erau angajați cu forme legale. Accidentul s-a petrecut chiar in fața Primariei din Breaza. Potrivit…

- Emitatorul cu care a fost echipata acvila tipatoare Arlie transmite de la sol, de mai multe zile, din acelasi loc, undeva in savana din sudul Sudanului de Sud, in apropiere de granita cu Uganda, din rezervatia naturala Kidepo.

- Marti seara, doi tineri au fost impuscati mortal intr-un campus universitar din sudul SUA. Atacatorul inca nu a fost arestat de politie, conform autoritatilor, citate de Le Figaro și preluat de Mediafax . Schimbul de focuri a avut loc in fata unui dormitor comun al Universitatii Grambling din statul…

- Ieri dimineața, in jurul orei 5, pe raza loc. Vidin, DJ 661, a avut loc o autoaccidentare, pe fondul carosabilului umed și neadaptarii vitezei. Un sofer a pierdut controlul volanului intr-o curba și s-a rasturnat in șanț. Cei doi, șoferul de 30 ani și soția sa, de 24, au suferit leziuni și au fost transportați…

- Muzicianul australian George Young, cunoscut ca 'mentor' trupei AC/DC, a murit la 70 de ani, potrivit unui anunt difuzat luni de legendara trupa de hard rock, citat luni de AFP."Cu mare durere anuntam decesul fratelui nostru iubit si mentor George Young", a anuntat trupa AC/DC intr-un comunicat.…

- Taifunul Lan provoaca dezastru in Japonia. Doi oameni au murit, unul este dat disparut, iar 11 au fost raniti in urma furtunii violente. Salvatorii au anuntat ca ploile abundente au provocat alunecari de teren. Vremea rea a afectat traficul aerian si cel feroviar.

- Este doliu in lumea filmului din Statele Unite, dupa ce un actor care a jucat in filmul "Twin Peaks" s-a stins din viata. Starul american avea probleme de sanatate si era de cateva zile internat intr-un spital. Decesul a survenit din cauza unei sangerari interne si complicatii cardiace, potrivit Variety.

- Ți s-a întâmplat sa te trezești de mai multe ori cu imaginea clara a fostului tau iubit în cap. De ce visam despre ex-partenerii noștri? Deși este mai logic sa credem ca este pentru ca ne lipsește, exista multe explicații care merita sa fie cunoscute. Lumea viselor…

- Cel o persoana a murit, iar alte sapte au fost ranite intr-un atac comis vineri dupa-amiaza de un individ inarmat cu un cutit intr-un mall din oraselul Stalowa Wola, situat in sud-estul Poloniei, afirma surse din cadrul servicilor de securitate ...

- Visele in care ne cad dintii sunt nu doar infricosatoare si socante, ci lasa si o imagine durabila in mintea noastra. Asadar, cum le putem interpreta, scrie realitatea.net.Visele cu dinti cazuti sunt printre cele mai comune vise din viata unei persoane.

- Un incendiu de proporții s-a produs noaptea trecuta la un hotel din cel mai mare oraș din Myanmar, Yangon. Potrivit autoritaților locale, un om a murit, iar cateva zeci de oameni au fost raniți. O femeie a fost transportata in stare critica la spital.

- Olga Tudorache a murit miercuri , la 88 de ani. Medicul Monica Pop, o apropiata a actriței, a spus despre aceasta ca „a fost un om de mare valoare morala și profesionala”. „Deși parea dura, era un om timid și bun la suflet. Actrița Olga Tudorache a fost un om de mare valoare morala și profesionala,…

- Mașina in care se afla o familie de romani s-a ciocnit frontal de un camion, potrivit stiridiaspora.com. In urma impactului, autoturismul a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat pe camp. Sursa citata transmite ca un baietel, in varsta de 3 ani, și bunicul acestuia, de 53 de ani, au murit pe loc.…