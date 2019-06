De ce USR nu-l susține pe Iohannis. Obligați să joace la câștig ”USR nu poate sa nu aiba candidat la prezidențiale. Daca nu e pe creștere, cade. Trebuie sa mearga tot timpul in sus. Nu mai pot invoca tot timpul ca sunt o noua forța politica. Trebuie sa caștige acum. Daca intra la guvernare cu PNL, cu tehnocrați, a doua oara, deja electoratul i-ar putea reproșa ca nu mai e nou in politica, fiind intr-un guvern in majoritate, susținand al doilea. Astfel, un acord cu Iohannis la președinție, ei la primarie nu a credibil. Sunt obligați sa joace la caștig, cu candidat propriu” a comentat jurnalistul Val Valcu, pentru DCNews. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Intrebarea cu cine a ținut Messi, in finala Ligii Campionilor, cu Liverpool sau cu Tottenham, are o importanța pentru prezidențiale. Liverpool a eliminat Barcelona lui Messi, iar intrebarea e cu cine a ținut in finala invinsul, cu echipa care l-a batut, mergand pe rațiune: m-au batut cei…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, a anuntat ca formatiunea sa nu va avea un candidat propriu pentru sefia Camerei Deputatilor, dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la inchisoare. Tariceanu a declarat ca ALDE va sustine un candidat comun al coalitiei PSD-ALDE.

- "Aceasta atitudine a presedintelui nu face decat sa confirme ceea ce am spus in ultima perioada, in ultimele zece zile aproximativ, legat de referendum. Si anume ca presedintele si-a abandonat rolul sau de garant al Constitutiei si de mediator in societate, intre societate si institutiile statului…

- Potrivit As, in luna ianuarie,jucatorul a fost supus unui control medical in urma caruia i s-a descoperit o maformatie cardiaca. Doctorii l-au sfatuit sa se opereze sau sa renunte la fotbal. Insa Faty nu a luat in considerare acestesfaturi si s-a transferat la Malanti Chiefs. Intr-un interviu acordat…

- ”Klaus Iohannis il susține pe Tudorel Toader. Președintele a blocat multa vreme numirile unor miniștri. A folosit orice subterfugiu, orice chichița ca sa blocheze numirile acelor miniștri. Ca urmare, daca s-ar declanșa operațiunea de demitere, remaniere, schimbare, probabil ca l-ar menține pe Tudorel…

- Ecaterina Andronescu refuza sa se complaca in situația in care tot mai mulți politicieni au inceput sa fie atacați pe strada, agresivitatea in societatea romaneasca fiind din ce in ce mai des intalnita, ajungandu-se chiar și la loviri. ''A luat o amploare pe care nu am sesizat-o anterior acestei…

- "In momentul in care un presedinte vorbeste despre un referendum, fara a mentiona intrebarea de care este vorba, e limpede ca referendumul va fi folosit ca un instrument politic, cel putin in viziunea domniei sale. Sa invoci un referendum fara a vorbi de intrebarea pe care vrei sa o pui, inseamna…

- Mai multi elevi au primit un document ce s-a vrut a fi un comunicat de presa din partea ministrului educatiei prin care sunt anuntati ca simularea se suspenda. Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a reactionat imediat si a spus ca este un fals ordinar. Luni la ora 9 elevii claselor a XI-a si a…