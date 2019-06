De ce un laptop Apple este dedicat celor care activează pe nișa business De altfel, conform ultimelor statistici de piața facute de catre cei din domeniu reiese ca investiția intr-un laptop Apple poate fi amortizata destul de rapid in timp datorita materialelor de calitate din care acesta este fabricat și rezistenței de care dau dovada. Chiar daca inițial prețul unui laptop Apple vi se va parea extrem de mare, aceste device-uri se bucura de o popularitate ascendenta pe zi ce trece, mai ales in randul persoanelor care activeaza zilnic in domeniul afacerilor dar și al profesioniștilor din nișa IT. - Laptop Apple MacBook Air 13 (Procesor Intel Core i5 (3M Cache, up… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

