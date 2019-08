Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost vazuta din nou tremurand miercuri in timpul unei ceremonii, al treilea incident de acest fel intr-o luna, starnind intrebari despre starea sa de sanatate, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres . Acest nou episod s-a produs aproape de pranz in timpul…

- Potrivit unui sondaj realizat de institutul de cercetare Civey, 59% dintre respondenti au declarat ca starea de sanatate a Angelei Merkel este o chestiune privata. Aproximativ 34% au apreciat ca, in calitate de persoana aleasa intr-o functie publica, Merkel ar trebui sa-si informeze concetatenii…

- Cotidianul cel mai citit din Germania, Bild, a adus in discutie vineri "cenzura" din cadrul partidului conservator CDU al cancelarului german, Angela Merkel, cu privire la episoadele de tremurat inexplicabile a caror victima a fost aceasta in ultima luna, relateaza AFP. Pe site-ul sau, jurnalul…

- Momentul s-a petrecut la ceremonia de primire a lui Antti Rinne, seful Executivului de la Helsinki, in timpul intonarii imnurilor oficiale. Observand starea critica a Angelei Merkel, un membru al personalului ii aduce un pahar cu apa, insa aceasta il refuza. Angela Merkel a mai tremurat in…

- Angela Merkel a declarat, sambata, ca se simte bine, la doua zile dupa ce a fost vazuta tremurand la un eveniment public, pentru a doua oara in ultima luna. "Sunt sigura ca, la fel cum a aparut aceasta reactie, asa va si disparea", a afirmat cancelarul german in cadrul unei conferinte de presa in marja…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost surprinsa tremurand incontrolabil in timpul unei ceremonii prilejuite de vizita la Berlin a presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. In momentul festivitații de ieri, la Berlin temperatura era de 30 de grade Celsius. Angela Merkel a spus ca de vina a fost…

- Cancelarul german Angela Merkel a tremurat timp de mai multe minute in timpul unei ceremonii oficiale, marti, la Berlin, prilejuita de vizita noului presedinte ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP.

- Angela Merkel a fost cuprinsa de tremuraturi pentru mai multe minute în timpul ceremoniei oficiale cu noul președinte ucrainean, Volodimir Zelenski, marți, la Berlin, relateaza AFP.Cancelarul a fost victima unei stari de rau în timp ce aștepta, alaturi de președintele ucrainean, parada…