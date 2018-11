De ce trebuie sa tii cont pentru a crea o strategie eficienta de retentie a personalului

Stiri pe aceeasi tema

- Bolile de inima, cancerul și diabetul sunt printre maladiile care fac ravagii in Romania. Romanii care sufera de ele nu sunt deloc puțini, insa puțini oameni știu ca unul din cele mai eficiente leacuri este chiar o banala leguma pe care toți romanii o au in camara sau frigider."Ceapa este…

- Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila, postata deja pe site-ul Secretariatului General al Guvernului (SGG), contine statistici care arata inexistenta si pe alocuri starea precara a infrastructurii, fie ca e vorba despre cea rutiera sau feroviara, fie despre cea navala. In opinia Executivului,…

- Blocarea prin DNS a unor site-uri web poate fi evitata și in 20 de secunde de cineva care are ceva cunoștințe IT, dar pentru ca cei mai mulți abonați nu știu sau nu vor sa faca acest lucru, acesta metoda este un compromis agreat deja de furnizorii de internet din Romania, au precizat pentru HotNews.ro…

- Sorin Boza, presedintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, a declarat pentru „Capital" ca strategia companiei pentru urmatorii ani este aproape finalizata. „Intr-o luna de zile vom finaliza propria noastra strategi...

- Imbracamintea din lana purtata in pat reprezinta un remediu mult mai eficient contra insomniei in comparatie cu solutia numaratului oilor, sugereaza un studiu realizat in Australia, citat joi de Press Association. O echipa de oameni de stiinta australieni sustine ca lana mentine corpul in ''zona…

- Complexul Muzeal Arad si Asociatia Turism Alternativ Arad, titulara proiectului „Arad Free Tours” – in momentul de fata cel mai activ program privat de promovare turistica a Aradului – au semnat un acord de colaborare al carui scop este imbunatatirea calitatii turismului cultural in Arad si o cat mai…

- Deputatul ALDE, Varujan Vosganian, purtator de cuvant al partidului, i-a trimis premierului Viorica Dancila o interpelare in care afirma ca eficiența unei guvernari a devenit kilometrul de autostrada construita, nu creșterea PIB, a veniturilor sau a numarului locurilor de munca create.„Cifrele…

- Bogdan Balanescu, secretarul general al lui Dinamo, a vorbit despre incercarea lui Gigi Becali de a-l transfera pe mijlocașul Dan Nistor, 30 de ani. Oficialul dinamovist l-a criticat pe patronul FCSB și a declarat ca Dinamo a depus memoriu impotriva lui Becali și a echipei roș-albastre. "Nu este normal…