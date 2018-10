Stiri pe aceeasi tema

- Premierul grec Alexic Tsipras si-a exprimat sustinerea fata de omologul sau macedonean Zoran Zaev in vederea implementarii acordului incheiat intre tarile lor asupra impartasirii numelui Macedonia, a declarat o sursa guvernamentala pentru AFP.Intr-un apel telefonic, Tsipras a salutat ”hotararea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat duminica sprijinul exprimat in cursul referendumului organizat duminica referitor la schimbarea numelui Macedoniei, apreciind ca este o "ocazie istorica" de a pune capat diferendului cu Grecia, transmite AFP. "Lansez un apel tuturor liderilor politici…

- Macedonenii se pronunta duminica la urne – ”o decizie istorica” dar dureroasa – daca accepta sa devina cetateni ai ”Macedoniei de Nord”, un nou nume care ar incheia vechiul conflict cu Grecia si i-ar apropia de Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP. Acest referendum este consultativ, iar rezultatul…

- Macedonenii se pronunța duminica la urne daca accepta schimbarea numelui țarii lor in ”Macedonia de Nord”. Acest nume ar incheia vechiul conflict cu Grecia și i-ar permite apropierea de Uniunea Europeana. Referendumul este consultativ, iar rezultatul sau va fi necesar sa fie validat de Parlament. Insa…

- ''O decizie istorica'', dar dureroasa: Macedonenii au inceput sa voteze duminica in cadrul unui referendum la care sunt chemati sa se pronunte in legatura cu aderarea tarii lor la NATO si Uniunea Europeana, precum si in legatura cu recentul acord cu Grecia privind noul nume al tarii…

- Secretarul american al Apararii Jim Mattis a sosit luni la Skopje cu scopul de a sustine tabara ”da” in referendumul pe tema schimbarii numelui Macedoniei si de a contracara o ”campanie de influenta” rusa contra acestui vot, relateaza AFP. Macedonenii urmeaza sa spuna, pe 30 septembrie, daca accepta…

- 'UE si NATO reprezinta drumul sigur, pentru noi nu exista alternativa', le-a spus premierul macedonean, Zoran Zaev, participantilor, care s-au oprit in fata reprezentantei UE din Macedonia. El i-a indemnat pe oameni sa voteze in favoarea unei decizii 'istorice' pe 30 septembrie. Parlamentul macedonean…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a cerut sambata macedonenilor sa se prezinte la referendumul din 30 septembrie in care acestia sunt chemati sa valideze acordul cu Grecia conform caruia tara lor se va numi 'Republica Macedonia de Nord', relateaza dpa. ''Acest vot este o sansa istorica'',…