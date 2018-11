Stiri pe aceeasi tema

- Medicul echipei CSU Craiova, Claudiu Stamatescu, a anunțat, sambata, ca fotbalistul Valentin Mihaila, care a fost dus cu ambulanta la spital in timpul meciului cu CSM Politehnica Iasi, a fost inconstient intre 30 de secunde si un minut și ca avea convulsii si mandibula blocata, scrie Mediafax.Doctorul…

- Ștefania și Speak traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai multa vreme. Cei doi se ințeleg de minune și colaboreaza perfect și pe plan muzical. „Libelula” a povestit ce se intampla atunci cand ea și cantarețul se cearta. „Mai sunt mici ciondaneli, pe care le rezolvam in maxim 10 secunde, cam atat…

- Samantha, in varsta de 22 de ani, plecata in vacanta alaturi de prieten s-a decis ca trebuie sa o vindece pe mama ei de faptul ca este prea protectoare cu ea, asa ca s-a decis sa ii faca o farsa. Tanara i-a trimis mamei o fotografie in care parea sa cada de pe o stanca […] The post Ce s-a intamplat…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Hunedoara aduce la cunoștința cetațenilor ca miercuri, 3 octombrie 2018, intre orele 10:00-11:00, se va desfașura un exercițiu național de alarmare publica pentru verificarea funcționarii sirenelor de alarmare publica. Pe timpul exercițiului, vor fi…

- 7 secunde, atat timp isi petrec recrutorii in fata unui CV. Asta inseamna ca un candidat are la dispozitie doar 7 secunde pentru a impresiona viitorul sef sau pentru a rata interviul de angajare. Asadar, un CV bine facut te poate duce in etapa...

- * Echipa de handbal feminin SCM Craiova a ratat, ieri calicarea in grupa C a Ligii Campionilor, dupa ce a fost invinsa de formatia croata Podravka Koprivnica, cu scorul de 21-22 (14-12), in finala turneului preliminar II al competitiei. Oltencele, care au condus trei sferturi de meci, avand si cinci…

- Rapid Viena și FCSB se intalnesc in aceasta seara in prima manșa a play-off-ului Europa League. Min 49 - Gol Rapid Viena! Schwab inscrie cu un șut de la marginea careului, dupa o minge respinsa slab de Balgradean Min 47 - GOOOOL FCSB! Alexandru Stan centreaza excelent in careu, iar Gnohere reia simplu…

- Membrii unei grupari specializate in talharii, jafuri si furturi din schimburile valutare au fost retinuti de oamenii legii. Potrivit informatiilor, acestia sunt originari din UTA Gagauzia si au intre 20 si 30 de ani.Primul caz a avut loc in luna martie.