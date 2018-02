De ce trebuie să porți roșu cu ocazia noului an chinezesc Noul an chinezesc este sarbatorit pe 16 februarie de milioane de oameni. Semnificațiile sale mistice au starnit curiozitatea și au cucerit intreaga lume, inclusiv un numar semnificativ de europeni. Tradițiile spun ca trebuie sa porți roșu cu ocazia noului an chinezesc. Dar de ce este important sa porți imbracaminte intr-o astfel de culoare in aceasta zi a anului? Se spune ca trebuie sa porți roșu cu ocazia noului an chinezesc pentru ca in acest mod vei alunga spiritele rele și vei atrage norocul. Cum porți roșu cu ocazia noului an chinezesc Culoarea hainelor purtate in ziua in care se sarbatorește… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

