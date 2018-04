Stiri pe aceeasi tema

- Rodrigo Duterte, președintele din Filipine, a decis inchiderea temporara a Insulei Boracay, una dintre cele mai populare destinatii turistice din tara sa, pentru a pregati lucrarile de reabilitare a insulei.

- Insula Boracay, situata la 310 kilometri sud de Manila, va fi inchisa pentru turisti timp de sase luni incepand cu data de 26 aprilie, a precizat purtatorul de cuvant al presedintelui, Harry Roque. In aceasta perioada, vor fi puse la dispozitie fonduri de urgenta pentru a veni in sprijinul companiilor…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a aprobat miercuri inchiderea temporara a Insulei Boracay, una dintre cele mai populare destinatii turistice din tara sa, pentru a pregati lucrarile de reabilitare a insulei pe care a numit-o in trecut "fosa septica", informeaza DPA. Insula Boracay, situata la…

- Asociatia Pro Infrastructura semnaleaza ca un incident grav a avut loc saptamana trecuta pe Aeroportul Henri Coanda. In timp ce o aeronava decola, o bucata din pista s-a dislocat complet, fortand inchiderea de urgenta a acesteia. Cealalta pista era in reparatii, astfel ca timp de peste o ora aeroportul…

- Asociatia Pro Infrastructura semnaleaza ca un incident grav a avut loc saptamana trecuta pe Aeroportul Henri Coanda. In timp ce o aeronava decola, o bucata din pista s-a dislocat complet, fortand inchiderea de urgenta a acesteia. Cealalta pista era in reparatii, astfel ca timp de peste o ora aeroportul…

- Decolarea unei aeronave de mari dimensiuni, 747, a dislocat o bucata din pista. Timp de o ora nu s-a mai putut nici decola, nici ateriza. "Este inadmisibil. Atat timp cat ai niște piste vechi pe care nu ai mai facut investiții se pot intampla asemenea incidente.

- Africa de Sud a anuntat ca seceta din Cape Town este un dezastru national si afecteaza grav trei dintre cele noua provincii ale tarii. Guvernul a facut anuntul dupa ce a reevaluat amploarea si severitatea...

- In asteptarea concediului de vara, cei mai multi pasionati de turism se gandesc deja unde sa mearga anul acesta. Pentru nehotarati, TripAdvisor a facut lista celor mai populare destinatii din lume.

- Cel puțin 19 persoane au murit și alte 20 au fost ranite dupa ceun un autobuz a cazut de pe o stanca, marți seara, in Filipine, scrie Time. Autobuzul de pasageri se indrepta spre Manila, cand s-a prabușit intr-o prapastie adanca de peste 15 metri in provincia Occidental Mindoro. Șoferul a fost printre…

- Operatorul aerian de stat Tarom introduce zboruri zilnice catre una dintre cele populare destinații europene. Potrivit unui anunț al companiei, începând cu luna aprilie 2018, Tarom introduce zboruri zilnice către Praga, capitala Cehiei. Prețurile pornesc de la 166…

- Operatorul aerian de stat Tarom introduce zboruri zilnice catre una dintre cele populare destinații europene. Potrivit unui anunț al companiei, începând cu luna aprilie 2018, Tarom introduce zboruri zilnice către Praga, capitala Cehiei. Prețurile pornesc de la 166…

- Un incendiu puternic a izbucnit intr-un mare hotel din Manila, Filipine. Aproximativ 300 de clienți au fost evacuați din hotel. Pentru cinci angajați, insa, a fost prea tarziu. Pompierii nu au reușit...

- Cel putin sapte persoane au fost ucise sambata in Filipine dupa ce un mic avion s a prabusit pe o casa, dupa ce abia decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, au anuntat autoritatile, citate de AFP.Potrivit sefului politiei locale, Julio Lizardo, si au pierdut viata cinci persoane…

- Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața sambata in Filipine dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste o vasa. Aeronava tocmai decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, potrivit Reuters. Cinci persoane care se aflau la bordul avionului și-au pierdut…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise sambata in Filipine dupa ce un mic avion s-a prabusit pe o casa, dupa ce abia decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, au anuntat...

- Cel putin sapte persoane au fost ucise sambata in Filipine dupa ce un mic avion s-a prabusit pe o casa, dupa ce abia decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, au anuntat autoritatile, citate de AFP, informeaza agerpres.ro. Potrivit sefului politiei locale, Julio Lizardo,…

- Un cor de latraturi a rasunat sambata in zona unui mall din Manila unde mii de caini au alergat alaturi de proprietarii lor in cadrul competitiei anuale Pet Express Doggie Run, organizata in scop caritabil, informeaza Reuters. Purtand la gat bandane galbene, caini din diverse rase si de diverse dimensiuni,…

- Un stalp de iluminat s a prabusit pe strada Stefan cel Mare, vis a vis de Policlinica cu Plata, din centrul municipiului Constanta. Din cauza coroziunii, stalpul a cedat. Nu au fost inregistrate victime.Circulatia in zona este inchisa.Politia Rutiera se ocupa de degajarea traficului. ...

- Politistii locali au primit noi atributii in domeniul protectiei mediului. Acestia vor avea competente si de monitorizare a depozitelor de deseuri. Atributiile Politiei Locale in domeniul protectiei mediului vor include si monitorizarea depozitelor de deseuri, in scopul prevenirii declansarii unor incendii…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, cu 267 de voturi “pentru” și nicio abținere sau vot “impotriva”, ordonanța de urgența privind sistemul de avertizare a populației in situații de urgența Ro-alert. Sistemul va fi implementat de Departamentul de Situații de Urgența din MAI, cu ajutorul Serviciului…

- Elicopterul SMURD a fost solicitat joi sa intervina pentru preluarea si transportarea la un spital din Bucuresti a unei paciente cu ocluzie intestinala, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, Stefan Stoian. "Noi am asigurat cu o autospeciala zona…

- Primarul de Suceava, Ion Lungu, a anunțat, ieri, in conferința de presa, ca municipalitatea a alocat suma de un milion de lei pentru Spitalul de Urgența "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, in scopul achiziționarii unui echipament medical ultraperformant pentru dotarea salii de operație ...

- Scoli inchise joi, 1 martie 2018. SCOLI INCHISE BUCURESTI JOI. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa fie inchise (gradinite, scoli si licee). Inteleg dificultatea familiilor, dar in prImul rand cred ca scolile sunt pentru educatie, nu pentru supraveghere si ingrijire. Ii inteleg…

- In ultimile zile, avand in vedere temperaturile foarte scazute, politistii locali au actionat pe raza municipiul Buzau, pentru identificarea persoanelor fara adapost si cazarea acestora la Centrul de Urgenta de Zi si de Noapte pentru Persoane Adulte fara Adapost Buzau. Cu aceasta ocazie au fost depistate…

- In ultimile zile, avand in vedere temperaturile foarte scazute, politistii locali au actionat pe raza municipiul Buzau, pentru identificarea persoanelor fara adapost si cazarea acestora la Centrul de Urgenta de Zi si de Noapte pentru Persoane Adulte fara Adapost Buzau. Cu aceasta ocazie au fost depistate…

- Politia Locala Galati anunta ca, in ultimele nopti, politistii locali din Galati au internat 13 persoane fara adapost, iar alte 37 au refuzat internare. In aceste situatii de refuz categoric, oamenii legii au verificat adaposturile improvizate chiar si de doua trei ori pe noapte pentru a vedea in ce…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, luni, o atentionare catre toti soferii care se indreapta spre Bulgaria, precizand ca, in contextul avertizarilor cod rosu si portocaliu de vreme rea, se vor inchide drumurile din zonele vizate pentru toate categoriile de…

- Beneficiile acordate de catre companii, ca metoda de retentie si fidelizare a angajatilor, au devenit tot mai variate si creative, potrivit Smartree. Abonamentele de sport, spa si relaxare, tichetele de masa si de cadouri, dar si abonamentele medicale sunt printre cele mai intalnite beneficii oferite…

- Administratia prezidentiala de la Manila a respins miercuri declaratiile SUA potrivit carora presedintele filipinez, Rodrigo Duterte, constituie o amenintare pentru democratie si drepturile omului, transmite Xinhua, scrie agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al presedintiei filipineze, Harry Roque,…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care autoritațile locale vor putea folosi banii din excedentul bugetar pentru a acoperi cheltuieile salariale. Astfel, vor putea fi taiate fonduri de la investiții, in favoarea celor pentru plata salariilor. Vicepremierul Paul Stanescu a confirmat, luni,…

- Responsabilii unui centru pentru animale din Manila, Filipine, au gasit un mod inedit de a sarbatori ziua Sfantului Valentin. Ei au organizat, ieri, „intalniri” intre iubitorii de caini si maidanezi, in speranta de a le gasi noi stapani patrupedelor abandonate.

- O gradinita din orasul Santana, construita cu fonduri guvernamentale si cofinantare din partea Primariei in valoare de aproximativ 700.000 lei, a fost inchisa imediat dupa inaugurare. Deschisa in 12 februarie, gradinita a trebuit sa fie din nou inchisa dupa doar doua zile pentru ca o bucata din tencuiala…

- Un adapost pentru animale din Manila organizeaza, in preajma Sfantului Valentin, ''intalniri'' intre iubitorii de caini si maidanezi, in speranta de a le gasi noi stapani patrupedelor abandonate, informeaza Reuters. Participantii la initiativa centrului au facut poze cu…

- In data de 14.02.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala impreuna cu reprezentanti ai societatii de salubrizare SC Polaris S A au derulat o actiune de ecologizare a falezei din zona Poarta 5 .Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Locale Constanta, Valentina Chirita,…

- Sindicatele functionarilor publici vor deschide procese in instantele din toata tara, incepand de saptamina viitoare, impotriva Guvernului si a angajatorilor locali din subordine, invocand discriminarea acestei categorii profesionale care a pierdut din veniturile nete dupa modificarea Codului fiscal.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat ca Guvernul pregatește o ordonanța de urgența pentru reglementarea salariilor angajaților din IT, din mediul privat."Pentru rezolvarea problemei...

- Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile nete pe care le incaseaza, scrie Mediafax.

- Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile nete pe care le incaseaza.

- Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile nete pe care le incaseaza. Un exemplu dat…

- Filipine va mentine strânse relatii cu Beijingul, pentru a evita orice conflict care ar putea determina China sa faca uz de armele ce se crede ca sunt instalate în insulele disputate din Marea Chinei de Sud, informeaza luni dpa. Purtatorul de cuvânt prezidential, Harry Roque, a declarat…

- Peste 34.000 de persoane evacuate in urma eruptiei celui mai activ vulcan din Filipine sunt lasate sa se intoarca la locuintele lor, in ciuda nivelului de alerta inca ridicat, informeaza DPA. Localnici sunt trimisi acasa ca parte din eforturilor de descongestionare a centrelor de evacuare…

- Fortele de securitate din Filipine l-au arestat pe seful aripii armate a miscarii comuniste in urma ordinului presedintelui Rodrigo Duterte de a viza lideri de gherila dupa colapsul negocierilor de pace, au anuntat joi politia si aparatori de drepturi ale omului, informeaza Reuters. …

- Romania va beneficia, pana in 2020, de 36 de tabere mobile pentru sinistrati cu facilitati de cazare si hranire care sa fie folosite, atat in cazul unor dezastre, dar si in situatia unor miscari masive de migranti din afara granitelor tarii. Prim-adjunctul Inspectoratului General pentru Situatii de…

- Exista trei soluții la care au recurs platitorii de drepturi salariale, a declarat joi Corina Mindoiu, manager asistența contribuabili in cadrul firmei EY Romania, cu ocazia conferinței anuale de fiscalitate a acestei companii.Departamentele de resurse umane au trebuit sa gandeasca și implementeze…

- Cel mai activ vulcan din Filipine, a aruncat in aer, sambata, un nor dens de cenusa, provocand panica in randul a sute de persoane care si-au parasit in graba locuintele situate in apropiere, au anuntat autoritatile locale citate de DPA. Coloana de cenusa a atins o inaltime de 2.500 de…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutiera au demarat, incepand de marți, acțiuni zilnice in colaborare cu angajatii SDM, pentru fluidizarea traficului obstrucționat de autovehiculele parcate neregulamentar. Astfel, pe langa sancționarea soferilor care nu respecta prevederile legale…

- O insula uimitoare din arhipelagul Okinawa, Japonia, ocupa primul loc in topul celor mai populare destinatii de vacanta recomandate de TripAdvisor pentru anul 2018. Desi necunoscuta pentru majoritatea turistilor, aceasta a fost catalogata ca noul Bali sau Hawaii.

- Luna ianuarie este cea mai buna luna din an pentru achizitionarea unui bilet de avion sau a unui city break, sustin specialistii, argumentand ca, indiferent de perioada de calatorie dorita, pretul mediu la city break-uri este cu pana la 60% mai mic pentru o vacanta si cu pana la 50% mai mic pentru bilete…

- Sonda de gaze din localitatea satmareana Moftinu Mare a fost inchisa dupa 20 de zile de la izbucnirea incendiului, a anuntat, astazi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Somes" Satu Mare, intr-un comunicat de presa transmis Agerpres.

- Sonda de gaze din localitatea satmareana Moftinu Mare a fost inchisa dupa 20 de zile de la izbucnirea incendiului, a anuntat sambata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Somes" Satu Mare, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. "La sfarsitul celei de-a douazecea zile de…