- In fiecare an, companiile aviatice pierd sute de mii de euro din cauza vremii nefavorabile, a declarat intr-un interviu pentru News.ro Gheorghe Racaru, directorul general al Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca. Acesta subliniaza ca sectorul aviatic este sensibil la orice schimbare…

- Potrivit unei traditii raspandite in special in țarile anglo-saxone, cei care se saruta de Craciun sub o ramura de vasc vor avea bucurie și fericire. In alte regiuni, obiceiul este valabil si de Anul Nou. Daca in mitologiile europene, vascul era considerat ca fiind incarcat cu magie, astazi, este asociat…

- Obiceiul de a amana alarma de dimineața nu este deloc unul benefic pentru sanatate, scrie realitatea.net.Daca te culci din nou dupa ce te trezești organismul tau intra iar intr-un ciclu de somn pe care il vei intrerupe ulterior mult mai devreme decat ar trebui.

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor, nu recunoaste ca ar fi lovit-o pe tanara cu piciorul si sustine ca a avut o stare de 'disperare' si o 'decadere' din cauza unei vieti lipsite de hrana si adapost.

- Cazul tragediei de la metrou- reamintim ca o tanara de 25 de ani a fost impinsa in fața metroului de o femeie cu probleme psihice- a deschis o noua Cutie a Pandorei. Dincolo de tragedie, a aparut, din nou, aceeași eterna intrebare: cine a greșit și unde?

- „Prostia omeneasca”, cunoscuta povestire a lui Ion Creanga, nu este o invenție, e cat se poate de reala. Eroi precum cei descriși de Creanga exista printre noi. Numai ca lucrurile sunt mult mai grave decat la Creanga.

- Procurorii DNA au ajuns la o concluzie fara echivoc: incendiul de la ″Colectiv″⁣ putea fi evitat. DNA cere acum ca statul roman, prin Ministerul Finantelor, sa isi asume responsabilitatea pentru cea mai mare tragedie de dupa Revolutie. Tribunalul Bucuresti ar trebui sa decida luni daca este de acord…

- Diagnosticul gresit e o problema des intalnita in sistemul medical de la noi. Studii recente arata ca jumatate dintre pacientii din Capitala au trecut prin asta cel putin o data. Unii dintre ei au trait chiar si cosmarul de a crede ca sufera de cancer sau alte boli grave.

- Alcoolul consumat in cantitați moderate are efecte benefice asupra organismului, iar țuica fiarta are proprietați de vindecare și de prevenire a anumitor afecțiuni, cum ar fi gripa (chiar și cea porcina) și raceala de sezon. Prin fierbere, vaporii calzi de alcool ajuta la dilatarea vaselor…

- Cazul unei adolescente in varsta de 14 ani din Vietnam care a murit dupa ce a fost electrocutata in somn face inconjurul lumii. Tanara a adormit cu telefonul pus la incarcat si s-ar fi rostogolit peste el in somn

- Black Friday a luat sfarșit la eMAG, dar reducerile continua. Weekend-ul acesta ai Crazy Days la cel mai mare retailer din Romania și ți-am facut o lista cu electrocasnice ieftine. eMAG și-a depașit performanțele de anul trecut, Black Friday 2017 fiind un real succes. Acum, dupa 24 de ore de cumparaturi…

- ANAF a publicat situatia angajatorilor cu datorii la plata asigurarilor sociale. Din totalul de 583.170 de angajatori, persoane fizice sau juridice din Romania, 157.798 de angajatori au restante de 15,99 miliarde lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, conform…

- Un obicei la care, din pacate, ajung tot mai multe persoane ne pune în pericol sanatatea la fel de mult ca fumatul excesiv, atrag atenția medicii. Somnul insuficient este o problema din ce în ce mai des întâlnita, spun medicii. Numeroase studii au demonstrat…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma, intr-o postare pe Facebook in care rememoreaza schimbarile aparute dupa incendiul din clubul Colectiv si instalarea Guvernului sau ca nu mai trebuie sa asteptam ca altii sa aduca schimbarea, concluzia sa fiind ca pentru alegerile viitoare "e cazul sa ne incumetam,…

- Cioloș, la doi ani de la tragedia din Colectiv. Fostul premier a scris, intr-o postare pe Facebook, ca poate ”e cazul sa ne incumetam, impreuna, sa ne facem viața și guvernarea așa cum am tot cerut altora sa ne-o faca și sa nu mai așteptam ca alții sa aduca schimbarea. ”Au trecut doi ani de la tragedia…

- Inspectoratul de Stat in Constructii a primit rezultatele expertizei in cazul portii de intrare de la Timisoara, care a cazut si la ucis pe studentul Vlad Basici, in varsta de 24 de ani. O prima expertiza in cazul prabusirii porti de intrare de pe Calea Lugojului din Timisoara, care l-a ucis pe studentul…

- Facebook a primit o lovitura marti, cand un consilier de la Curtea Europeana de Justitie a afirmat ca autoritatile pentru protectia datelor personale din UE au dreptul sa ia masuri impotriva companiei, daca aceasta incalca legislatia referitoare la confidentialitate, relateaza Reuters. Facebook…

- Cazul unui barbat din Turcia a cutremurat presa internaționala. Ayhan Uzun, în vârsta de 54 de ani, și-a luat viața în timp ce era live pe Facebook, dupa ce fiica sa a decis sa se marite fara sa îi ceara aprobarea. Barbatul a povestit pe rețeaua de socializare ca a…

- Ministrul Muncii a reactionat luni cu privire la cazul tinerei bolnave de scleroza multipla careia i-a fost retrasa pensia de handicap dupa ce a primit o suma de bani in urma scrierii unei carti de poezii.

- Te-ai gandit vreodata ca este posibil sa fi purtat in mod greșit sutienul pana acum? Brittany Packnett, o femeie din Ecuador , a publicat recent pe contul sau personal de Twitter instrucțiunile de utilizare a sutienului și multe femei au ajuns la concluzia ca nu au știut sa imbrace corect acest articol…

- Cazul unei fetițe de doar 3 ani, disparute dupa ce tatal a vrut sa o pedepseasca pentru ca nu și-a baut laptele și a dat-o afara din casa, s-ar putea transforma in tragedie. Polițiștii din Texas cred ca au descoperit trupul micuței, la mica distanța de locuința familiei, relateaza The Washington Post.

- Sezutul prelungit a fost comparat cu fumatul din cauza riscurilor pe care le-ar putea avea asupra sanatatii, ingrijorarile vizand in special oamenii care lucreaza in birouri. In curand, angajatii din Filipine nu vor mai trebui sa isi faca griji in legatura cu aceste riscuri, pentru ca vor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca a gresit si el in scandalul care a dus la demiterea lui Sorin Grindeanu din fruntea guvernului. Liviu Dragnea: „Sunt institutii si persoane care vor sa confiste acest guvern. Au reusit, cat de cat, cu Sorin (Sorin Grindeanu, fostul premier, n.r.). Poate ca am…

- Poate parea ireal, dar este cat se poate de adevarat, potrivit declaratiilor martorilor, dar si ale domnului Ilie Dobre. Declarat mort in anul 1992 de catre medici, omul s-a trezit la propria inmormantare, inainte de a fi inmormantat.

- Polițiștii s-au sesizat in cazul vițelului chinuit și tarat ieri pe asfalt, chiar in orașul Nasaud. Aceștia fac cercetari și ii roaga pe toți cei care au informații despre incident sa sune la Poliția Nasaud.

- Un veteran de 90 de ani este acuzat ca a inșelat CFR cu o suma colosala: 100.000 de lei. Pensioanarul din Botoșani a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani. Vasile Curecheriu, un veteran de razboi de 90 de ani din Botoșani, este acuzat de inșelaciune. El a…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a declarat, marți, ca votul prin care deputații au respins cererea DNA referitoare la Rovana Plumb arata ca "o majoritate nociva ia decizii împotriva interesului general al României". "O majoritate parlamentara…

- "Este un proiect care are susținerea societații civile. (...) E momentul, dat fiind faptul ca suntem cu trei ani inainte de alegerile locale, sa revenim la o forma care legitimeaza alesul local intr-o masura mult mai relevanta decat actuala formula legislativa", a afirmat senatorul PNL Alina Gorghiu,…

- Spitalul Tulcea: Pacient lasat cazut pe podea. Conducerea spune ca era baut Arhiva foto. Conducerea Spitalului Judetean Tulcea a initiat astazi o ancheta, dupa ce, pe Internet, a fost postat un clip despre care se spune ca a fost filmat la Unitatea de Primiri Urgente, cu un pacient cazut pe podea ce…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, din Borsa, a fost arestat preventiv pentru braconaj, fiind vorba de cazul de la finele lunii august a acestui an, cand un silvicultor a gasit doi cerbi impuscati in fondul forestier din comuna Carlibaba.In noaptea de 23 spre 24 august a.c., pe fondul de vanatoare ...

- Procurorii DIICOT Vrancea au reținut in aceasta seara inca doi minori, in dosarul fetei de 13 ani, care a fost luata cu forța dintr-un parc, amenințata și filmata in timp ce era violata, ulterior imaginile fiind postate pe rețele de socializare. Potrivit surselor noastre, cei doi tineri…

- PSD trebuia sa aiba o singura grija - aceea a guvernarii, a declarat, joi, la sediul central al PSD, vicepreședintele partidului Ecaterina Andronescu. "Eu vreau sa aflu întâi de ce am ajuns aici și de ce n-am avut o singura grija — aceea a guvernarii. Și dupa…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectiei Judiciare, Alin Alexandru, o decizie in cazul celor doi va fi luata dupa finalizarea cercetarii disciplinare. "La finalizarea cercetarii disciplinare, in functie de rezultatul verificarilor, inspectorii judiciari pot dispune fie admiterea sesizarii,…

- Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat, miercuri, ca in termen de 11 zile Comisia juridica sa depuna raportul in cazul solicitarii DNA de urmarire penala a fostului ministru al Mediului Rovana Plumb. "Ca urmare a solicitarii Comisiei juridice și a notei Departamentului…

- Doi tineri din Blaj au fost prinsi de politie si sunt cercetati penal, dupa perchezitii intr-un caz de furt de porumbei de rasa din Aiud. Oamenii legii au reusit sa recupereze 21 de pasari, dintre cele 28 sustrase, prejudiciul fiind estimat la valoarea de 5.000 de lei. Potrivit IPJ Alba, in 6 octombrie,…

- "Da, va fi aplicata legea salarizarii, nu vor scadea. Poate am gresit si noi pierzandu-ne in explicatii. Cand omul vrea un mesaj foarte clar. Da, in mediul privat, salariile nu vor scadea, pot sa creasca chiar. In ceea ce priveste angajatii la stat, bugetarii, toate salariile vor creste. Vom merge…

- Cazul femeii din Vaslui are a murit din cauza dietei cu bicarbonat a socat intreaga tara, dar in special pe familia acesteia. Rudele nu isi explica si sunt revoltate pentru ca femeia de 49 de ani nu a putut fi salvata.

- Una dintre cele mai urate imagini care se pot vedea intr-o societate civilizata este cea in care apar femei imbibate cu alcool peste limita suportabilitatii lor, dar si peste bunele maniere pe care ar trebui sa le aiba.