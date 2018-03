Stiri pe aceeasi tema

- 1. Grupa A: La inceput, oamenii cu aceasta grupa sanguina erau vegetarieni. Daca vrei sa fii mai sanatoasa, evita carnea, mananca multe fructe, legume, leguminoase si cereale integrade. 2. Grupa 0: Trebuie sa mananci carne de pui, peste si legume. Evita cerealele si lactatele. Mananca mai…

- Cercetatorii au descoperit ca o baie fierbinte si relaxanta poate fi la fel de benefica pentru sanatate, precum o plimbare de 30 de minute, scrie Dailymail. Cercetatorii de la Universitatea din Loughborough...

- In timpul dietei: Ziua 1 – La micul dejun bea suc proaspat de portocale, la pranz bea suc de legume si la cina mananca legume la gratar sau la abur. Ziua 2 – La micul dejun bea suc de portocale sau un smoothie, la pranz mananca o supa de legume si la cina mananca legume la gratar sau la abur. Ziua…

- Liviu Dragnea nu avea de ce sa blocheze acele candidaturi (n.r. ale Ecaterinei Andronescu, Codrin Ștefanescu, Adrian Radulescu, Nicolae Banicioiu), a fost de spectacol, el controleaza cea mai mare parte a delegațiilor la Congres, nu-și pune problema rezultatelor, șansa e foarte mica sa existe vreo…

- Elevii vor primi la scoala produse de panificatie, lactate, fructe si legume, prevede o lege promulgatala inceputul saptamanii de presedintele Klaus Iohannis. Concret, pe parcursul saptamanii scolare, unui elev i se vor acorda gratuit doua portii de fructe si/sau legume, doua portii de lapte si o portie…

- In Japonia, banalele maști chirurgicale stau la baza unei industrii de milioane de dolari. Oamenii au inceput sa le poarte din motive de sanatate, dar acestea sunt folosite acum chiar și din motive ce țin de moda. Majoritatea japonezilor poarta maști chirurgicale in spațiul public. Unii ar putea crede…

- Lecturarea unei carți declanșeaza anumite procese in creier in urma carora funcționarea acestuia este supusa anumitor modificari. Aceasta arata datele unui studiu realizat de cercetatorii americani de la Emory University. Recent, cercetatorii americani au descoperit un fenomen inedit in urma studiului…

- O echipa de control din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorului Constanta a efectuat in aceasta seara un control la hipermarketul Auchan Sud din Constanta. Cele mai mari probleme au fost gasite la raionul de legume fructe acolo unde comisarii au gasit mai multe legume si fructe…

- Patronul unei spalatorii auto din Targu Jiu s-a ales cu o amenda de 48 de mii de lei dupa ce a fost prins de catre inspectorii ITM cu doi angajați care nu aveau contract de munca. Sanctiunea, in cazul fiecaruia dintre aceștia este de 20.000 de lei, la care se adauga inca 8.000 de lei pentru nerespectarea…

- Gata, doamnelor! De azi intram la dieta! Si nu oriAcum, ce dieta, cea de primavara! Cum topesti rapid 8 kg intr-o luna, ce alimente trebuie sa consumi si la ce trebuie sa renunti afli in direct de la specialist.

- Apple iși deschide clinici private de sanatate sub brandul AC Wellness, unde angajații sai vor beneficia de cele mai noi tehnologii in domeniu, scrie VentureBeat . In același timp, compania va testa in noi dispozitive și servicii. Clinicile respective au fost descoperite de catre CNBC , care scrie ca…

- Filmul, realizat de cercetatorii de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), prezinta eclozarea unui ou de caracatita Dumbo (genul Grimpoteuthis). Puiul de cefalopod este usor de recunoscut datorita „urechilor” similare (aici...

- Ce este dieta DASH? DASH este o dieta dezvoltata special pentru reducerea tensiunii arteriale atunci cand o persoana sufera din aceasta cauza. Dar mai tarziu, oamenii de știința au ințeles ca aceasta dieta rezolva multe alte probleme importante: reducerea nivelului de colesterol,…

- Bilanțul activitații Prefecturii Ilfov, pe anul 2017, a fost prezentat, saptamana trecuta, de catre prefectul Marius Cristian Ghincea, printre invitați aflandu se colaboratori apropiați ai instituției – conducerile mai multor direcții ale deconcentratelor ilfovene, primarii localitaților Bragadiru,…

- Cercetatorii americani au constatat ca substanțele chimice din produsele de uz casnic sunt un factor cheie in poluarea aerului din orașe și ca impactul acestora rivalizeaza cu cel al emisiilor unor mașini, scrie BBC News. Studiul, condus de Universitatea din Colorado, s-a concentrat pe așa-numiții…

- Dar la fel de des, multi oameni viseaza prieteni, apropiati sau chiar alte persoane cu care nu prea se inteleg, scrie ciao.ro. Cand visezi acelasi lucru sau aceeasi persoana foarte multe nopti la rand, specialistii considera ca ar fi vorba de vise recurente. Citeste si Cosmarurile zodiilor:…

- Livada cu Ceai, magazin de specialitate prezent in mediul online, intampina publicul larg cu o gama variata de ceaiuri, printre care și cele mai populare sortimente la ora actuala, ce prezinta beneficii deosebite pentru sanatate. Iata care sunt acestea și de ce sunt recomandate spre consum. Sunt disponibile…

- Panasonic anunța gama sa de televizoare LED 4K editia 2018, cu performanțe îmbunatațite si progrese uluitoare în materie de design. Extrem de subtiri, modelate în sticla si frumoase din orice unghi ar fi privite, noile televizoare LED emblematice marca Panasonic, seriile…

- Testul este facut pentru a depista opt tipuri comune de cancer, vinovate de moartea a mai mult de 60% dintre pacientii cu cancer din SUA. Cinci dintre cele opt forme de cancer nu au in prezent nicio metoda de screening. „Folosirea unei combinatii de biomarkeri selectati pentru detectia timpurie…

- Glicemia sau altfel zis nivelul zaharului din sange este un factor important mai ales in prevenirea complicațiilor cauzate de diabet. Citeste si: Accident cu mai multe VICTIME in Capitala: Circulatia tramvaielor, BLOCATA pe ambele sensuri / UPDATE Pentru a ține sub control diabetul,…

- Un nou studiu publicat de Annals of Internal Medicine arata ca exista o legatura intre consumul de ceai și creșterea riscului apariției cancerului, dar doar in cazul persoanelor care fumeaza și beau alcool, scrie Time. Studiul arata ca persoanele care au fumat regulat țigari și au baut alcool cel puțin…

- Cercetatorii japonezi anunta ca au dezvoltat o metoda de cultura foarte rapida a foliculilor capilari care ar putea permite, in timp, eradicarea calvitiei sau remedierea caderii parului din cauza chimioterapie sau bolii.

- Programul UE pentru scoli: Fructe si legume proaspete pentru elevi Elevii din scolile romanesti vor beneficia de fructe proaspete, in special de banane, in conformitate cu normele europene. Deputatii au adoptat marti proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 13/2017 privind…

- Sobolanii se ajuta intre ei in schimbul favorurilor, in mod similar oamenilor, conform unui studiu realizat recent in Scotia, citat marti de Press Association. Cercetatorii au descoperit ca sobolanii obisnuiesc sa ingrijeasca mai des blana semenilor lor care le ofera hrana decat pe cea a altor rozatoare…

- Un vaccin impotriva cancerului, dezvoltat de cercetatori americani, a obtinut rezultate foarte bune la primele teste, astfel incat este aproape sigur ca va fi aprobat, in viitorul apropiat, in vederea efectuarii testelor pe oameni. Potrivit cercetatorilor, 87 din 90 de soareci pe care au fost facute…

- Doua mașini s-au ciocnit in Galați, sambata, iar o femeie de 54 de ani a murit in urma impactului. O femeie a murit, sambata, dupa ce mașina in care se afla a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism, pe o strada din Galați. Șoferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a…

- Cercetatorii americani au descoperit o noua metoda de tratare a cancerului. Ei au injectat doi agenti intr-o tumoare solida, iar aceasta s-a dizolvat. Mai mult, au disparut si alte formatiuni separate.

- Bianca Dragușanu a facut marturisiri legate de partenerul ei de viața, Victor Slav, și de fiica lor, Sofia Natalia. Bianca Dragușanu a fost prezenta in emisiunea pe care Teo Trandafir o modereaza la Kanal D alaturi de partenerul ei de viața, prezentatorul de televiziune Victor Slav , și de fetița lor,…

- De ce este important sa mananci mai multe legume: Legumele sunt sursa importanta de substanțe nutritive, inclusiv vitamine, proteine, fibre și minerale, iar ele trebuie sa faca parte din dieta zilnica. Consumul de legume poate preveni apariția mai multor afecțiuni. In ciuda beneficiilor pe care…

- Controlul judiciar in cazul lui Catalin Chereches, reales la scrutinul local din iunie 2016 in functia de primar al municipiului Baia Mare cu peste 70% din voturi, in timp ce era in inchisoare, a fost revocat definitiv.

- Dinozaurul de dimensiunea unei rate care traia acum 161 de milioane de ani era o prezenta impresionanta datorita culorilor sale curcubeu, conform unui nou studiu realizat de o echipa mixta de cercetatori chinezi si americani.

- Oamenii de știința susțin ca au realizat un pas important pentru obținerea testului de sange care detecteaza opt tipuri de cancer. Acesta este considerat de catre specialiști drept unul dintre marile obiective ale medicinei moderne, scrie BBC News. O echipa de la Universitatea Johns Hopkins descoperit…

- Pe zi ce trece, iarna iși intra tot mai mult in drepturi. Gerul și ninsorile viscolite pun in pericol sanatatea inimii, cailor respiratorii, pielii, mainilor și picioarelor. Iata cateva moduri eficiente prin care poți sa eviți consecințele neplacute ale sezonului rece! Spala-te pe maini cat mai des!…

- Daca pana acum cariile si lucrarile dentare afectau ireversibil structura dintilor, acest lucru este pe cale sa se schimbe. Cercetatorii de la King’s College din Londra au dat publicitatii un studiu care sustine descoperirea unui medicament care contribuie la refacerea tesutului osos al dintelui, dupa…

- Gripa poate sa treaca puțin mai repede cu medicamente puternice, dar daca vrei o solutie naturala, ai la indemâna si câteva moduri mai simple de a lupta cu simptomele. Iata cele mai bune solutii sa scapi rapid de gripa fara medicamente. Gripa poate sa treaca puțin…

- Am putea spune ca legumele se impart in doua categorii și anume cele care conțin amidon ( cel mai bun exemplu fiind cartoful) și cele care nu au deloc amidon. Anumite legume iți pot oferi senzația de sațietate mult mai repede și o pot menține un timp mult mai indelungat, in felul acesta intr-un…

- Daca vrei sa-ți menții greutatea și sa nu te ingrași nu e nevoie sa ții o dieta aspra sau sa te privezi de anumite alimente, ci trebuie sa pui in practica sfaturile date de specialiști in nutriție. Daca te intrebi: ”cum sa mananc fara sa ma ingraș”, vei gasi raspunsul in urmatoarele 10 trucuri: Hidrateaza-te…

- Cum poti scapa definitiv de mirosul neplacut al picioarelor? Iti spunem noi. Mirosul neplacut al picioarelor nu provoaca doar discomfort olfactiv pentru tine, ci poate genera situații stanjenitoare cand te afli in compania altor persoane. Mai mult, mirosul ramane imprimat in interiorul incalțamintelor…

- Cercetatorii au descoperit ramasitele unei fete de doar sase saptamani, a carui ADN a scos la iveala nu numai originile sale bastinase, dar o cu totul noua populatie de oameni uitati timp de cel putin un mileniu.

- Autoritatile belgiene au capturat, la 30 decembrie, aproximativ sapte tone de cocaina in portul Anvers, din nord-vestul Belgiei, drogurile fiind ascunse in interiorul unui container plin cu banane, informeaza miercuri AFP. Aceasta este una dintre cele mai importante capturi de droguri din Europa din…

- REVELION 2018. Se spune ca daca mancam peste la trecerea dintre ani "alunecam" mai usor printre necazuri. Pestele trebuie asezat intreg pe farfurii, in caz contrar, spun superstitiosii, norocul se fragmenteaza.

- Aproximativ doua treimi dintre imbolnavirile de cancer sunt provocate de... ghinion. Sau, cum le place oamenilor de stiinta sa spuna intr-un studiu publicat in SUA, de mutatii intamplatoare suferite la nivelul ADN-ului celular atunci cand celulele se reproduc, conform Reuters.

- Recomandari privind consumul de alimente in perioada Sarbatorilor de Iarna: - adoptati un comportament alimentar echilibrat, cu evitarea meselor copioase; - consumati moderat alimentele traditionale, pe baza de carne de porc, mai ales pe cele cu continut ridicat de grasimi si/sau preparate termic prin…

- 1. Nu ține o dieta speciala Poți sa mananci normal și totuși sa slabești. Important e sa respecți un ritual zilnic. Ia 5 mese pe zi, 3 feluri principale și 2 gustari. Daca nu respecți ordinea aceasta, vei fi obosita și vei simți nevoia sa mananci mai mult. 2. Mananca bucați mici de…

- Universitatea din București a premiat in cadrul primei ediții a Premiilor Senatului Universitații din București cei mai valoroși membri ai comunitații academice. Inițiativa urmarește sa aduca recunoaștere performanțelor academice, in cercetare și implicare civica ale membrilor comunitații noastre academice.…

- Oamenii de știința japonezi au creat un tip de sticla din polimeri sintetici, care se autorepara in caz de spargere. Presa scrie ca, in timpul experimentului, oamenii de știința au imparțit materialul inovativ in doua parți și apoi l-au lipit unul de celalalt. Jumatațile s-au unit in citeva minute.…