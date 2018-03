De ce toate stewardesele țin mâinile la spate atunci când întâmpină pasagerii Cu siguranța ai observat ca personalul de zbor iși ține intotdeauna mainile la spate in timp ce intampina pasagerii care urca la bordul avionului. Inainte de decolare, insoțitorul de zbor este obligat sa numere pasagerii cu ajutorul unui contorizator special. Astfel, mainile sunt ținute la spate pentru a nu atrage atenția asupra acestui proces. Uneori, numararea se face cand fiecare pasager este așezat la locul lui, dar se intampla ca cineva sa fie numarat de doua ori: la intrare și dupa așezare. In astfel de cazuri, insoțitorul de zbor numara… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

