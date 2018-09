De ce TITANIC nu este ridicat la suprafaţă? RMS Titanic a fost cel mai mare pachebot din lume, in momentul plecarii sale in calatoria inaugurala, din Southampton, Anglia, cu destinatia New York, pe 10 aprilie 1912. La trei zile de la plecare, in data de 14 aprilie 1912, la ora 23:40, Titanic s-a ciocnit cu un aisberg si la ora 02:30 a diminetii zilei de 15 aprilie, nava s-a scufundat in Oceanul Atlantic. In urma naufragiului au murit 1.514 dintre cei 2.228 pasageri de la bord. Acesta a fost unul din cele mai mari dezastre maritime pe timp de pace din istoria lumii si povestile nespuse ale Titanicului mai ies la suprafata si astazi, la 106… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

