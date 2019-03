De ce tații sunt mai fericiți decât mamele? Normele de gen inca dicteaza așteptarile privind creșterea copilului. Mamele tind sa aiba mai multe responsabilitați. Nu numai ca petrec mai mult timp cu copiii, dar sunt, de obicei, și "managerii" casei, asigurandu-se ca totul se desfașoara fara probleme. Dimpotriva, tații devin deseori "parintele distractiv", care petrece mai mult timp cu copiii jucandu-se. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

