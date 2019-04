Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii ortodocsi celebreaza, duminica, Floriile sau Duminica Stalparilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele - evocand intrarea lui Iisus in Ierusalim -, dar și una a celor cu nume de floare potrivit mediafax. Duminica Floriilor sau a Stalparilor (dupa denumirea ramurilor…

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, Floriile, cea mai importanta sarbatoare ce vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, fiind totodata sarbatoarea celor care au nume de flori. In duminica a sasea…

- Stropitul isi are originea in Germania, iar majoritatea romanilor din Ardeal l-au adoptat cu mare drag, scrie ziarulunirea.ro. La inceput, stropitul se facea cu apa, ulterior este folosit prafumul. Apa este simbolul purificarii inca din precrestinism, si pentru faptul ca apa provine din fantani a…

- MESAJE DE PASTE 2019 Mesaje de Paste: Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui, ai devenit un crin printre crini. Hristos a inviat! Mesaje de Paste: O singura data pe an e Pastele. O zi speciala, imbogatita de aroma bucatelor traditionale si parfumul florilor de primavara…

- Crestinii romano-catolici sunt astazi in Vinerea Sfanta, ziua in care isi aduc aminte de rastignirea lui Iisus Hristos pe cruce, participand la ritualul Drumul Crucii. La Roma, Drumul Crucii este parcurs simbolic, in jurul Colosseumului, unde multi crestini au murit martiri. Ca in fiecare an, in Vinerea…

- A ramas mai puțin de o luna pana la vacanța de Paște 2019 și in curand vor incepe pregatirile pentru una dintre cele mai importante sarbatori creștin ortodoxe, Invierea Domnului. Cand incepe și cat dureaza vacanța de Paște. Invierea lui Iisus Hristos este cea mai mare sarbatoare a credinței creștine,…

- Ca in fiecare an, la Vatican, Papa Francisc a oficiat slujba de Florii, iar in timpul Sfintei Liturghii, a avut loc un moment cu totul special! Un roman a rostit „Rugaciunea universala" sau „Rugaciunea credincioșilor" in limba romana. „Duhul Sfant revarsat pe cruce sa-i faca neinfricați in…

- Cea mai buna pasca fara aluat. Ingredientul ce poate schimba complet rețeta. Potrivit tradiției, in Joia Mare gospodinele din Romania fac pasca. Este painea cea mai aleasa a anului si se gaseste pe masa fiecarei familii de Paști