De ce suntem groapa de gunoi a Europei, la propriu?

De la 1 ianuarie 2019, toate primariile din Romania au obligatia de a asigura colectarea separata pentru hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale, conform Ordonantei de Urgenta 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor.



Modificarea legislativa vine in contextul in care, Romania, in calitate de stat membru al UE, trebuie sa respecte angajamentele Guvernului luate in fata Comisiei Europene privind adoptarea unor instrumente legate de economia circulara precum "plateste pentru cat arunci", "raspunderea extinsa a producatorului"…