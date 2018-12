De ce sunt violenţi copiii mici? 10 reguli pentru părinţii ai căror copii muşcă şi lovesc De regula problema acestui tip de comportament apare prima oara la copiii trecuti de un an si jumatate, spre doi ani. Apoi, in functie de atitudinea ta, ea devine din ce in ce mai puternica in anii ce urmeaza sau din contra, dispare. Inarmeaza-te cu rabdare, nervi puternici si ia si jucarii la indemana. Nu este chiar asa de greu sa reusesti sa dezveti de obiceiuri proaste un copil agresiv. Iata 10 reguli pentru parintii ai caror copii musca si lovesc de la specialistii ehow.com, ca sa te ajute in aceste situatii. 1. Primul lucru pe care trebuie sa il tii minte este ca micutul tau nu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

